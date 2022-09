Alertan de hombre armado en Baní que lanza amenaza por las redes

Circula en las redes sociales el video de un hombre armado en Baní enviándole un mensaje a otro hombre que supuestamente le debe un dinero.

El hombre armado, que en video dice que se encuentra en la ciudad de Baní, provincia Peravia, muestra el arma que tiene en sus manos y da este mensaje:

«Este video es a a Ney. Vea como es que estoy, estoy aquí en Baní. Yo le voy a dar 24 horas para que me pague mis cuartos, si en 24 horas no me paga mis cuartos, me da pena su familia».

Usuarios en las redes sociales viralizan el video haciendo un llamado a las autoridades antes de que suceda una tragedia.