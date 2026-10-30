Alemania envía 600 toneladas de equipos para lucha contra pandillas en Haití

El Gobierno de Alemania contribuyó con el envío de más de 600 toneladas de equipos prioritarios desde Bangladesh para apoyar las operaciones de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití, informó este viernes la Embajada de Estados Unidos en ese país.

A través de una publicación en la red social X, la misión diplomática estadounidense agradeció al Gobierno alemán por su contribución a los esfuerzos destinados a combatir las pandillas. También para mejorar las condiciones de seguridad en territorio haitiano.

We thank the German government for its generous contributions to the Gang Suppression Force in Haiti. The airlift of over 600 tons of priority equipment from Bangladesh enables significant security gains in shared efforts to restore stability to the Haitian people. pic.twitter.com/xC0y0MrAhP — Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) October 30, 2026

La publicación, que cita un mensaje de Juan Pablo Segura, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, señala que el transporte aéreo de los equipos desde Bangladesh permitirá avanzar en las operaciones conjuntas para restablecer la estabilidad en Haití.

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El despliegue forma parte del proceso de ampliación de la fuerza internacional, cuya capacidad sigue por debajo de los 5,550 integrantes autorizados por las Naciones Unidas.