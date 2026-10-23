Alemán escapa de presunto secuestro tras lanzarse de vehículo en Puerto Plata

Puerto Plata, República Dominicana. Un ciudadano alemán de aproximadamente 60 años logró escapar de un presunto secuestro la mañana de este viernes 23 de octubre, en Puerto Plata. Según la información preliminar, el extranjero se lanzó de un vehículo en el que sus presuntos captores lo trasladaban contra su voluntad.

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De acuerdo a los trstigos, el extranjero fue encontrado con las manos y los pies atados en las inmediaciones de una estación de combustibles, luego de escapar de una yipeta Honda CR-V, de color negro, en la que presuntamente era transportado por dos individuos.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando el hombre habría aprovechado una oportunidad para escapar de sus captores. Una de las versiones señala que se lanzó del vehículo en marcha, mientras otra indica que logró salir cuando los sospechosos intentaban cambiar de automóvil.