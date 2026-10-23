Alemán escapa de presunto secuestro tras lanzarse de vehículo en Puerto Plata

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Puerto Plata, República Dominicana. Un ciudadano alemán de aproximadamente 60 años logró escapar de un presunto secuestro la mañana de este viernes 23 de octubre, en Puerto Plata. Según la información preliminar, el extranjero se lanzó de un vehículo en el que sus presuntos captores lo trasladaban contra su voluntad.
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De acuerdo a los trstigos, el extranjero fue encontrado con las manos y los pies atados en las inmediaciones de una estación de combustibles, luego de escapar de una yipeta Honda CR-V, de color negro, en la que presuntamente era transportado por dos individuos.
El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando el hombre habría aprovechado una oportunidad para escapar de sus captores. Una de las versiones señala que se lanzó del vehículo en marcha, mientras otra indica que logró salir cuando los sospechosos intentaban cambiar de automóvil.
Notas relacionadas
Investigan circunstancias del presunto secuestro en Puerto Plata
Según los reportes iniciales, el ciudadano alemán se encontraba en una vivienda de Puerto Plata cuando dos personas, hasta el momento no identificadas, supuestamente lo sacaron por la fuerza y lo introdujeron en el vehículo.
Las informaciones también señalan que el extranjero estaba acompañado de una mujer antes de producirse el incidente.
Tras la huida del hombre, los supuestos responsables habrían abandonado la yipeta en un lugar cercano y escapado, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas en relación con el caso.
Policía Nacional y Ministerio Público investigan el hecho
Agentes de la Policía Nacional, miembros de la Dirección Central de Investigación y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para iniciar las investigaciones.
El ciudadano alemán fue trasladado a un centro de salud para recibir evaluación médica, mientras las autoridades trabajan en la identificación y localización de los presuntos responsables.
Hasta el momento, los organismos correspondientes no han ofrecido una versión oficial detallada sobre lo sucedido ni han confirmado el móvil del presunto secuestro.
El caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades ofrezcan nuevas informaciones que permitan esclarecer lo ocurrido en Villa Montellano, Puerto Plata.
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