Alcaldía de SDO intensifica limpieza y saneamiento ante las lluvias

Santo Domingo Oeste.– La Alcaldía de Santo Domingo Oeste intensificó los operativos de limpieza de imbornales y filtrantes, así como el saneamiento de cañadas, ante las inundaciones provocadas por las lluvias en diferentes sectores del municipio.

Durante una reunión con el comité de prevencion, el alcalde Francisco Peña informó que, desde primeras horas de la mañana de este martes, recorrió junto a varios ingenieros las comunidades de Pueblo Chico y El Café de Herrera, para constatar los efectos de las precipitaciones y evaluar las condiciones de las zonas vulnerables.

“En la mañana de hoy y durante toda la tarde, junto a ingenieros, visitamos varios sectores del municipio, como Pueblo Chico y El Café de Herrera, para palpar la situación sobre las lluvias”, expresó el alcalde.

Los trabajos de saneamiento de cañadas buscan mejorar el drenaje en las comunidades vulnerables.

Asimismo, señaló que entre las comunidades afectadas figuran Arroyo Bonito, Residencial Brugal y Cachimán. También otros sectores que históricamente enfrentan dificultades durante episodios de lluvias intensas.