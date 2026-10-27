Alcaldía de SDO intensifica limpieza y saneamiento ante las lluvias

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Santo Domingo Oeste.– La Alcaldía de Santo Domingo Oeste intensificó los operativos de limpieza de imbornales y filtrantes, así como el saneamiento de cañadas, ante las inundaciones provocadas por las lluvias en diferentes sectores del municipio.
Durante una reunión con el comité de prevencion, el alcalde Francisco Peña informó que, desde primeras horas de la mañana de este martes, recorrió junto a varios ingenieros las comunidades de Pueblo Chico y El Café de Herrera, para constatar los efectos de las precipitaciones y evaluar las condiciones de las zonas vulnerables.
“En la mañana de hoy y durante toda la tarde, junto a ingenieros, visitamos varios sectores del municipio, como Pueblo Chico y El Café de Herrera, para palpar la situación sobre las lluvias”, expresó el alcalde.
Asimismo, señaló que entre las comunidades afectadas figuran Arroyo Bonito, Residencial Brugal y Cachimán. También otros sectores que históricamente enfrentan dificultades durante episodios de lluvias intensas.
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Peña destacó, además, las instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, al director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), ingeniero Olmedo Caba Romano, para enviar una retroexcavadora que permita dar continuidad a los trabajos iniciados en Hato Nuevo.
En otro orden, valoró la obra que ejecuta la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) en Arroyo Bonito. La misma cuenta con una inversión superior a los RD$700 millones, destinada a intervenir una de las zonas más afectadas por las inundaciones.
De igual manera, informó que la Alcaldía realiza trabajos de saneamiento en la cañada del Residencial Brugal. Está utilizando una retroexcavadora para intervenir el cauce y contribuir a mejorar el drenaje.
El Ayuntamiento mantiene las intervenciones en puntos críticos del municipio, enfocadas en reducir los riesgos de inundación y atender las necesidades de las comunidades afectadas.
Peña ofreció estas declaraciones durante una reunión con su equipo de trabajo, en la que pasó revista a la situación de los sectores impactados. Asimismo, a las acciones en marcha para enfrentar los efectos de las lluvias en Santo Domingo Oeste.
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