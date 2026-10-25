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Alcalde ofrecerá transporte gratis por protesta en Palmarejo-Villa Linda

Ante esta convocatoria, el alcalde José López informó que dispondrá de transporte gratuito desde Palmarejo-Villa Linda hasta el cruce del kilómetro 17 de la autopista Duarte, para facilitar el traslado de los munícipes hacia diferentes destinos.

Noemy Vicioso
Alcalde ofrecerá transporte gratis por protesta en Palmarejo-Villa Linda
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En el distrito municipal Palmarejo-Villa Linda, municipio Los Alcarrizos, el alcalde José López informó que este lunes dispondrá de transporte gratis para los munícipes, debido a una protesta convocada por comunitarios en demanda de varias reivindicaciones sociales.

Ante esta convocatoria, el alcalde José López informó que dispondrá de transporte gratuito. Transporte desde Palmarejo-Villa Linda hasta el cruce del kilómetro 17 de la autopista Duarte, para facilitar el traslado de los munícipes hacia diferentes destinos. Asimismo, el funcionario exhortó a los organizadores de la protesta a que realicen la actividad en orden.

La actividad cuenta con el apoyo del sector transporte y con los permisos del Ministerio de Interior y Policía y del ayuntamiento municipal.

Por: Donald Troncoso.

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