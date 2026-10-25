Alcalde ofrecerá transporte gratis por protesta en Palmarejo-Villa Linda

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En el distrito municipal Palmarejo-Villa Linda, municipio Los Alcarrizos, el alcalde José López informó que este lunes dispondrá de transporte gratis para los munícipes, debido a una protesta convocada por comunitarios en demanda de varias reivindicaciones sociales.
Ante esta convocatoria, el alcalde José López informó que dispondrá de transporte gratuito. Transporte desde Palmarejo-Villa Linda hasta el cruce del kilómetro 17 de la autopista Duarte, para facilitar el traslado de los munícipes hacia diferentes destinos. Asimismo, el funcionario exhortó a los organizadores de la protesta a que realicen la actividad en orden.
La actividad cuenta con el apoyo del sector transporte y con los permisos del Ministerio de Interior y Policía y del ayuntamiento municipal.
Por: Donald Troncoso.
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