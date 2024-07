Alcalde Kelvin Cruz lamenta altercando entre mercaderes y agentes policiales en La Vega

La Vega, RD.- El alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, lamentó el altercado entre mercaderes y agentes de la Policía Nacional (PN) en momento que estos reclamaban la terminación del mercado municipal, el cual lleva más de tres años en construcción.

Tras ser abordados por uno de nuestros corresponsales, el alcalde habló con relación al respaldo que les brinda a los munícipes, ya que se une a sus reclamos. Esto con el objetivo de que terminen el mercado.

Por la referida situación entre los comerciantes y miembros de la Policía Nacional, Cruz llamó charlatanes a los miembros de la compañía a cargo de la construcción del mercado, la cual se encuentra en un 80%.

Además, Cruz indicó que todo el mundo sabe que el ampara a los mercaderes. Esto al tiempo de lamentar la situación en la que están los hombres y mujeres de trabajo por la referida situación.

Destacó que hoy estarían representantes de dicha empresa en la gobernación provincial, pero que él no iría ya que su palabra se respeta.

Kelvin, reveló que el estado debe tener un régimen de consecuencias para las empresas contratistas que no cumplan, y si estos no cumplen no pueden seguir al frente de la obra.

Solicitud del alcalde vegano

El alcalde vegano aprovechó la ocasión para solicitar públicamente a la empresa contratista que está al frente de la construcción y terminación del mercado, dejar la palabrería e ir a los hechos.

Cruz dijo que ya está bueno de discurso. Asimismo, indicó que es momento de hacer obras como lo hacen todos los días el Ayuntamiento Municipal de La Vega, e indicó que está y estará del lado de los veganos siempre.

Por Winston Hernández