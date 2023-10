Alcalde del PLD por el municipio Vallejuelo se juramenta en el PRM

Santo Domingo,RD. – El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, juramentó la tarde de este viernes al alcalde del municipio de Vallejuelo, provincia San Juan de la Maguana, Silixto Encarnación Cipión (Moreno), junto a todo su equipo político. Quienes abandonan al Partido de la Liberación Dominica (PLD) para pasar al partido del cambio.

El acto se desarrolló en la Casa Nacional del PRM y contó con la presencia de destacados dirigentes del municipio y la provincia San Juan.

Paliza recordó que el PRM surgió en un momento difícil y siete años después tienen el privilegio de servirle desde el Estado a los dominicanos y dominicanas.

Me siento feliz al escuchar que ustedes me digan bienvenido a un partido nuevo y un partido de cambios. Vinimos aquí a trabajar y el que no trabaje será sustituido, tenemos que seguir luchando para que Luis siga en el poder.

Silixto Encarnación Cipión, alcalde del municipio de Vallejuelo, provincia San Juan de la Maguana.