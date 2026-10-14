Alberto Binder advierte que mano dura sin garantías no resuelve la criminalidad

El jurista argentino Alberto Binder advirtió que las políticas de seguridad basadas en ejecuciones extrajudiciales, abusos de autoridad y restricciones a los derechos fundamentales no resuelven los problemas de criminalidad. Estas pueden abrir paso a prácticas autoritarias en América Latina.

Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales, sostuvo que los países de la región necesitan mejorar la eficacia de sus instituciones de justicia, sin abandonar las garantías básicas del Estado de derecho.

El especialista señaló que las autoridades deben concentrarse en desarticular los mercados criminales. Entre ellos, los vinculados al narcotráfico, las armas y las finanzas ilícitas. Esto en lugar de limitar sus esfuerzos a detener a los sectores más vulnerables que participan en esas actividades.

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A su juicio, las organizaciones criminales cuentan con recursos económicos y estructuras complejas que requieren investigaciones estratégicas. También información confiable y una mayor coordinación entre fiscales y policías.