Alberto Binder advierte que mano dura sin garantías no resuelve la criminalidad

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El jurista argentino Alberto Binder advirtió que las políticas de seguridad basadas en ejecuciones extrajudiciales, abusos de autoridad y restricciones a los derechos fundamentales no resuelven los problemas de criminalidad. Estas pueden abrir paso a prácticas autoritarias en América Latina.
Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales, sostuvo que los países de la región necesitan mejorar la eficacia de sus instituciones de justicia, sin abandonar las garantías básicas del Estado de derecho.
El especialista señaló que las autoridades deben concentrarse en desarticular los mercados criminales. Entre ellos, los vinculados al narcotráfico, las armas y las finanzas ilícitas. Esto en lugar de limitar sus esfuerzos a detener a los sectores más vulnerables que participan en esas actividades.
A su juicio, las organizaciones criminales cuentan con recursos económicos y estructuras complejas que requieren investigaciones estratégicas. También información confiable y una mayor coordinación entre fiscales y policías.
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Binder también cuestionó las políticas de mano dura que, según explicó, ofrecen respuestas propagandísticas a problemas de seguridad que requieren intervenciones institucionales sostenidas. Como ejemplo, mencionó a Colombia y Ecuador, países que llevan años aplicando medidas severas sin que eso haya significado la solución definitiva de sus problemas de criminalidad.
Estas declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. El programa se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.
Flexibilizar las garantías representa un riesgo para la democracia
El jurista consideró que la desesperación de la población frente a la violencia y la falta de respuestas estatales puede resultar de provecho para dirigentes que buscan concentrar poder. Advirtió que flexibilizar las garantías bajo el argumento de combatir el delito representa un riesgo para la democracia.
Sobre el sistema de justicia, Binder identificó la burocratización, la desidia de algunos funcionarios y la corrupción como obstáculos que deben enfrentarse. Afirmó que, además de la capacitación, las instituciones necesitan entrenar de manera constante, revisar sus resultados y aprender de sus errores.
El especialista insistió en que una política de seguridad eficaz no exige abandonar el debido proceso, sino fortalecer las investigaciones y actuar contra las estructuras que sostienen la criminalidad.
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