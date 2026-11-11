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La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó este miércoles sobre la suspensión temporal del servicio de la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos, luego de que se detectara una alarma en el sistema de seguridad, situación que motivó la interrupción de las operaciones mientras se realizan las comprobaciones correspondientes.

A través de un comunicado, la institución explicó que su personal técnico se encuentra trabajando en las verificaciones necesarias para determinar las condiciones que provocaron la activación de la alerta. La medida busca establecer el origen de la situación antes de disponer el restablecimiento del servicio.

La entidad indicó que estas revisiones forman parte del procedimiento para garantizar que las operaciones puedan reanudarse de manera segura. Sin embargo, en su comunicación no especificó cuánto tiempo permanecerá suspendido el transporte ni ofreció detalles adicionales sobre el origen de la alarma detectada.

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OMSA ofrece transporte alternativo

Ante la interrupción del servicio, la Empresa Metropolitana de Transporte informó que dispone de unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para facilitar el desplazamiento de los pasajeros afectados.

Esta medida busca ofrecer una alternativa de movilidad a las personas que utilizan habitualmente la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos para sus traslados, mientras continúan las evaluaciones técnicas y se determina cuándo podrán reanudarse las operaciones.

Durante la suspensión, las medidas comunicadas por la institución incluyen:

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Transporte alternativo: disponibilidad de unidades de la OMSA para facilitar el traslado de los pasajeros.

Revisiones técnicas: personal especializado realiza las verificaciones del sistema de seguridad.

Restablecimiento del servicio: las operaciones podrán retomarse cuando se determine que existen condiciones seguras.

Información oficial: la EMT exhortó a los usuarios a consultar sus canales institucionales para conocer las actualizaciones.

La Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos fue suspendida temporalmente mientras técnicos realizan verificaciones en el sistema de seguridad.

EMT mantiene verificaciones

La institución explicó que el personal técnico continuará con las comprobaciones del sistema de seguridad para establecer las condiciones en las que se encuentra la infraestructura y determinar si existen las garantías necesarias para retomar el servicio.

La suspensión se mantendrá mientras se desarrollan estas evaluaciones, de acuerdo con la información ofrecida por la entidad. La EMT no precisó una hora o fecha para la reapertura de la línea, por lo que los usuarios deberán esperar nuevas informaciones oficiales.

Asimismo, la empresa agradeció la comprensión de los pasajeros ante los inconvenientes que pueda ocasionar la interrupción temporal de las operaciones y exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus canales oficiales.

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A través de esos medios, la institución dará a conocer las próximas actualizaciones relacionadas con las verificaciones técnicas y el eventual restablecimiento del servicio de la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos.