Air Century apuesta por carga aérea y espera reanudar vuelos a Venezuela y Haití

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.– Pese al restablecimiento de las operaciones aéreas entre Venezuela y República Dominicana, algunas aerolíneas locales como Air Century aún aguardan por nuevos permisos de la nación sudamericana.
El CEO de la aerolínea, Omar Chahn Lama, también habló con CDN sobre la preocupación por la imposibilidad de viajar hacia Haití y su más reciente apuesta por el transporte de carga.
Es el Bombarder CRJ200SF, una aeronave cuidadosamente diseñada con una puerta especial de acceso y sistemas de rodillos que permiten manejar contenedores, carga paletizada y suelta con capacidad para transportar hasta 6,600 kilogramos, unas 15,000 libras.
Notas relacionadas
Con la adquisición de esta línea de aviones Air Century inicia una nueva etapa en el transporte logístico, tras más de 30 años conectando la región.
El giro de esta empresa aeronáutica dominicana viene marcado por el cierre de importantes destinos como Haití y Venezuela, que ya avanza en su restablecimiento luego de dos años de cierre por las fricciones diplomáticas con el entonces gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque no descartó retomar los vuelos domésticos, como el que se intentó establecer en 2022 hacia Pedernales, la aerolínea dominicana Air Century concentrará sus esfuerzos en conectar mercados, producción, cadenas de suministro y oportunidades asociados al crecimiento nearshoring en Centroamérica y el Caribe.
Te puede interesar
- Leonel espera que tropas salvadoreñas contribuyan a estabilizar Haití
- Bandera blanca ondea sobre residencia de cabecilla de 400 Mawozo en Haití
- Base Aérea San Isidro ampliará pista para recibir aviones más grandes
- Abinader apuesta a convertir RD en referente de inteligencia artificial
- Primer ministro de Haití anuncia la caída de jefe de pandilla