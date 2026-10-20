Air Century apuesta por carga aérea y espera reanudar vuelos a Venezuela y Haití

Santo Domingo, RD.– Pese al restablecimiento de las operaciones aéreas entre Venezuela y República Dominicana, algunas aerolíneas locales como Air Century aún aguardan por nuevos permisos de la nación sudamericana.

El CEO de la aerolínea, Omar Chahn Lama, también habló con CDN sobre la preocupación por la imposibilidad de viajar hacia Haití y su más reciente apuesta por el transporte de carga.

Es el Bombarder CRJ200SF, una aeronave cuidadosamente diseñada con una puerta especial de acceso y sistemas de rodillos que permiten manejar contenedores, carga paletizada y suelta con capacidad para transportar hasta 6,600 kilogramos, unas 15,000 libras.