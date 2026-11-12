Aguas residuales inundan viviendas en Lotes y Servicios

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Moradores del sector Lotes y Servicios, en Sabana Perdida, denunciaron el colapso del sistema cloacal de la comunidad. Aseguran que las aguas residuales penetran en sus viviendas cada vez que llueve y ponen en riesgo la salud de las familias.
Los residentes explicaron que el problema se ha convertido en una situación recurrente. Según sus testimonios, los desechos cloacales se desbordan y recorren las calles y los hogares, lo que dificulta las actividades cotidianas.
Familias temen enfermedades por aguas contaminadas
Las amas de casa María Morillo y Gloria Vizcaíno expresaron preocupación por las condiciones en las que viven. Advirtieron que el contacto con las aguas contaminadas puede provocar enfermedades, especialmente entre niños y adultos mayores.
Mercedes Mena y Teresa Jiménez también denunciaron que han acudido a las autoridades correspondientes para solicitar una solución. Sin embargo, aseguran que sus reclamos no han recibido respuesta.
Los comunitarios afirman que la contaminación permanece en distintas zonas del sector y temen que la exposición constante provoque consecuencias graves para la salud de los residentes.
El problema del saneamiento no se limita a la incomodidad que provoca el desbordamiento. La Organización Mundial de la Salud advierte que el contacto con aguas residuales sin tratar puede exponer a las personas a microorganismos que causan enfermedades. Por eso, recomienda evitar el contacto directo con aguas contaminadas y garantizar condiciones adecuadas de saneamiento.
Piden intervención de las autoridades
Entre las principales preocupaciones de los moradores figuran:
- Desbordamiento de aguas residuales: las viviendas se inundan cuando llueve.
- Riesgos sanitarios: las familias temen enfermedades por el contacto con los desechos.
- Falta de respuesta: residentes aseguran que han presentado sus reclamos sin obtener soluciones.
- Población vulnerable: niños, envejecientes y personas con problemas de salud podrían enfrentar mayores riesgos.
Ante esta situación, los habitantes de Lotes y Servicios «solicitan la intervención de las autoridades» para reparar el sistema cloacal y evitar que las aguas contaminadas continúen entrando a sus hogares.
Los residentes esperan una respuesta que permita recuperar las condiciones de salubridad del barrio y evitar que el problema siga afectando a más familias.
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