Aguas residuales inundan viviendas en Lotes y Servicios

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Moradores del sector Lotes y Servicios, en Sabana Perdida, denunciaron el colapso del sistema cloacal de la comunidad. Aseguran que las aguas residuales penetran en sus viviendas cada vez que llueve y ponen en riesgo la salud de las familias.

Los residentes explicaron que el problema se ha convertido en una situación recurrente. Según sus testimonios, los desechos cloacales se desbordan y recorren las calles y los hogares, lo que dificulta las actividades cotidianas.

Familias temen enfermedades por aguas contaminadas

Las amas de casa María Morillo y Gloria Vizcaíno expresaron preocupación por las condiciones en las que viven. Advirtieron que el contacto con las aguas contaminadas puede provocar enfermedades, especialmente entre niños y adultos mayores.

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Mercedes Mena y Teresa Jiménez también denunciaron que han acudido a las autoridades correspondientes para solicitar una solución. Sin embargo, aseguran que sus reclamos no han recibido respuesta.

Sabana Perdida.

Los comunitarios afirman que la contaminación permanece en distintas zonas del sector y temen que la exposición constante provoque consecuencias graves para la salud de los residentes.

El problema del saneamiento no se limita a la incomodidad que provoca el desbordamiento. La Organización Mundial de la Salud advierte que el contacto con aguas residuales sin tratar puede exponer a las personas a microorganismos que causan enfermedades. Por eso, recomienda evitar el contacto directo con aguas contaminadas y garantizar condiciones adecuadas de saneamiento.

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Piden intervención de las autoridades

Entre las principales preocupaciones de los moradores figuran:

Desbordamiento de aguas residuales: las viviendas se inundan cuando llueve.

las viviendas se inundan cuando llueve. Riesgos sanitarios: las familias temen enfermedades por el contacto con los desechos.

las familias temen enfermedades por el contacto con los desechos. Falta de respuesta: residentes aseguran que han presentado sus reclamos sin obtener soluciones.

residentes aseguran que han presentado sus reclamos sin obtener soluciones. Población vulnerable: niños, envejecientes y personas con problemas de salud podrían enfrentar mayores riesgos.

Ante esta situación, los habitantes de Lotes y Servicios «solicitan la intervención de las autoridades» para reparar el sistema cloacal y evitar que las aguas contaminadas continúen entrando a sus hogares.

Los residentes esperan una respuesta que permita recuperar las condiciones de salubridad del barrio y evitar que el problema siga afectando a más familias.