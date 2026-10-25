Agricultura y FAO firman acuerdo para modernizar el sector agropecuario

Santo Domingo, República Dominicana.– El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, firmaron este domingo un acuerdo de cooperación técnica por US$480,000 aportados por la FAO.

La iniciativa busca reducir costos y pérdidas, aumentar la productividad y facilitar el acceso de pequeños y medianos productores a tecnologías y servicios agrícolas sostenibles.

El acuerdo fue firmado durante una reunión bilateral en la sede del Ministerio de Agricultura, como parte de la agenda oficial del director general de la FAO en el país. El proyecto se denomina “Fortaleciendo capacidades de los sistemas agroalimentarios para mejorar la mecanización, sanidad agropecuaria y la resiliencia climática en la República Dominicana” y se ejecutará del 25 de octubre de 2026 al 24 de abril de 2028.

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Uno de sus principales componentes será fortalecer el Programa Nacional de Mecanización Agropecuaria (Pronamec). Una fortaleza mediante modelos sostenibles de servicios, soluciones para pequeños y medianos productores y una herramienta digital que permita organizar la demanda y programar el uso de maquinaria.