Agricultura y FAO firman acuerdo para modernizar el sector agropecuario

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Santo Domingo, República Dominicana.– El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, firmaron este domingo un acuerdo de cooperación técnica por US$480,000 aportados por la FAO.
La iniciativa busca reducir costos y pérdidas, aumentar la productividad y facilitar el acceso de pequeños y medianos productores a tecnologías y servicios agrícolas sostenibles.
El acuerdo fue firmado durante una reunión bilateral en la sede del Ministerio de Agricultura, como parte de la agenda oficial del director general de la FAO en el país. El proyecto se denomina “Fortaleciendo capacidades de los sistemas agroalimentarios para mejorar la mecanización, sanidad agropecuaria y la resiliencia climática en la República Dominicana” y se ejecutará del 25 de octubre de 2026 al 24 de abril de 2028.
Uno de sus principales componentes será fortalecer el Programa Nacional de Mecanización Agropecuaria (Pronamec). Una fortaleza mediante modelos sostenibles de servicios, soluciones para pequeños y medianos productores y una herramienta digital que permita organizar la demanda y programar el uso de maquinaria.
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También contempla capacitaciones y evaluaciones en fincas piloto para medir los resultados en productividad. Así mismo, costos y tiempo de trabajo, con el objetivo de orientar su expansión a otros territorios.
En el área fitosanitaria, se desarrollará un programa piloto de vigilancia activa y preinspección en origen, con el uso de drones. Además, imágenes georreferenciadas, inspecciones y diagnósticos especializados para detectar plagas y proteger el acceso a los mercados.
El proyecto también establecerá métodos y herramientas digitales para evaluar los daños y las pérdidas causados por fenómenos climáticos.
Entre las metas figuran capacitar a 40 extensionistas y técnicos en vigilancia fitosanitaria y a 45 funcionarios y técnicos en evaluación de daños. Además, se ofrecerá asistencia a las ocho regionales agropecuarias para registrar información en Sidiagro.
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