Agricultura inicia pignoración de ocho millones de libras de pollo

La Vega. El Ministerio de Agricultura inicia hoy la pignoración de ocho millones de libras de pollo, como parte de una intervención dirigida a estabilizar los precios del mercado, respaldar a los productores avícolas y conservar reservas para atender el aumento de la demanda durante las festividades navideñas.

El anuncio fue realizado al término de una reunión de varias horas celebrada anoche en el Club Cerro Alto, en La Vega, encabezada por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, con la participación de los principales dirigentes del sector, empresas procesadoras y comercializadoras.

Al ofrecer los detalles del encuentro, Ángel Hernández, director de la Unidad Ejecutora de Pignoraciones (UEPI), informó que las compras comenzarán este jueves mediante empresas con capacidad para adquirir y procesar la producción a nivel nacional. Explicó que la medida responde a la sobreoferta que ha provocado una disminución temporal de los precios.

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Hernández destacó que el cumplimiento del volumen acordado permitirá retirar parte del excedente del mercado y conservarlo congelado para su posterior comercialización durante la temporada de mayor consumo, contribuyendo al equilibrio entre la oferta y la demanda.