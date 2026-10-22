Agricultura inicia pignoración de ocho millones de libras de pollo

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La Vega. El Ministerio de Agricultura inicia hoy la pignoración de ocho millones de libras de pollo, como parte de una intervención dirigida a estabilizar los precios del mercado, respaldar a los productores avícolas y conservar reservas para atender el aumento de la demanda durante las festividades navideñas.
El anuncio fue realizado al término de una reunión de varias horas celebrada anoche en el Club Cerro Alto, en La Vega, encabezada por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, con la participación de los principales dirigentes del sector, empresas procesadoras y comercializadoras.
Al ofrecer los detalles del encuentro, Ángel Hernández, director de la Unidad Ejecutora de Pignoraciones (UEPI), informó que las compras comenzarán este jueves mediante empresas con capacidad para adquirir y procesar la producción a nivel nacional. Explicó que la medida responde a la sobreoferta que ha provocado una disminución temporal de los precios.
Hernández destacó que el cumplimiento del volumen acordado permitirá retirar parte del excedente del mercado y conservarlo congelado para su posterior comercialización durante la temporada de mayor consumo, contribuyendo al equilibrio entre la oferta y la demanda.
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Los productores avícolas saludaron
Los productores avícolas saludaron la decisión del ministro Espaillat y valoraron la disposición de Agricultura de concertar una respuesta con los distintos actores de la cadena productiva para enfrentar la situación y proteger la producción nacional.
Pavel Concepción, presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), agradeció al ministro y al presidente Luis Abinader el respaldo financiero al programa. Consideró que la iniciativa representa un apoyo fundamental para los pequeños y medianos productores ante la actual sobreproducción, al tiempo que permitirá disponer de reservas para las festividades navideñas.
La ejecución será coordinada por la ADA y el Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE). Gregory Marte, director ejecutivo de la asociación, informó que los productores recibirán un enlace para registrar sus datos de contacto y ubicación. Esto con el propósito de organizar las compras a través de las plantas procesadoras participantes.
Marte precisó que las adquisiciones se realizarán al precio establecido por la ADA, con posibilidad de mejorar según evolucione el mercado. Agregó que las plantas procesadoras facilitarán el transporte de las aves. Asi mismo evitando que los productores asuman ese costo, mientras la asociación dará seguimiento a su incorporación al programa.
El productor avícola Juan Lucas Alba valoró la pignoración como una respuesta oportuna para reducir el excedente y devolver tranquilidad al sector. Expresó su confianza en que la conservación de los ocho millones de libras de pollo para su comercialización en diciembre contribuirá a estabilizar los precios.
En el encuentro participaron representantes de las empresas Cibao, Eccus, Don Pollo, Uni Pollo y Norteño. También de Agrofem, vinculadas a la ejecución de la iniciativa y a la comercialización de la producción nacional.
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