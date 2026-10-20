Director de la Policía visita agente herido durante patrullaje en Barahona

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, visitó al raso Erasmin Moreta, quien sufrió heridas de bala durante un patrullaje preventivo en Barahona.

El hecho ocurrió la noche del domingo 18 de octubre, en la avenida Luperón. Según el informe preliminar, dos individuos atacaron a tiros a la patrulla policial.

Tras el incidente, otros agentes trasladaron a Moreta al Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), donde recibió atención médica.