Director de la Policía visita agente herido durante patrullaje en Barahona

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El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, visitó al raso Erasmin Moreta, quien sufrió heridas de bala durante un patrullaje preventivo en Barahona.
El hecho ocurrió la noche del domingo 18 de octubre, en la avenida Luperón. Según el informe preliminar, dos individuos atacaron a tiros a la patrulla policial.
Tras el incidente, otros agentes trasladaron a Moreta al Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), donde recibió atención médica.
Notas relacionadas
Múltiples heridas
El raso sufrió una fractura abierta en la muñeca y el antebrazo derecho, además de una herida de bala en la pierna derecha.
Durante su visita, Rodríguez García expresó su apoyo al agente y reconoció los riesgos que enfrentan los miembros de la institución al cumplir con sus funciones.
Por otro lado, las autoridades identificaron a los presuntos atacantes como Wilmer Lara Féliz, de 22 años, y Axel Naviosky Ferrera, alias Cutico.
Lara Féliz resultó herido durante la persecución y permanece ingresado en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota. Mientras tanto, los agentes buscan a Ferrera, quien continúa prófugo.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de acompañar a sus miembros en momentos difíciles y reconocer su labor en favor de la seguridad ciudadana.
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