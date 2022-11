Esta es la agenda de la jefa del Comando Sur de EEUU en RD

La comandante general del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, está en República Dominicana desde la noche del lunes. Principalmente para dejar iniciada la misión en el país del buque hospital USNS Confort, que dará servicios médicos desde este martes hasta el 5 de diciembre.

En la cuenta de twitter oficial del Comando Sur agrega que la jefa del Comando Sur aprovechará su visita a República Dominicana para discutir sobre temas de seguridad regional de interés para ambas naciones.

#SOUTHCOM Commander Gen. Laura Richardson is in Dominican Republic to visit the #USNSComfort’s #ContinuingPromise humanitarian mission & meet with security officials to discuss the U.S.-#DominicanRepublic partnership. @MDefensaRD @EmbajadaUSAenRD @WHAAsstSecty pic.twitter.com/FPdDrYqB6R