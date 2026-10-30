AFP Popular reúne a más de 700 personas en jornadas sobre envejecimiento activo

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
La Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) reunió a más de 700 personas en dos conferencias realizadas en Santo Domingo y Santiago, como parte de las actividades por el Mes del Adulto Mayor.
Los encuentros, titulados “Que Siga la Vida”, estuvieron a cargo de la profesional de la conducta Martha Beato y abordaron el bienestar, la conexión personal y la importancia de construir experiencias significativas en cada etapa de la vida.
Las actividades se desarrollaron en Galería 360, en Santo Domingo, y en el auditorio del Centro León, en Santiago. Los participantes tuvieron espacios de aprendizaje, reflexión e intercambio.
Una mirada positiva al envejecimiento
Las conferencias promovieron una visión del envejecimiento basada en la plenitud, la participación y el bienestar. Todo con énfasis en las oportunidades que ofrece cada etapa de la vida.
Notas relacionadas
Asimismo, la iniciativa invitó a los asistentes a seguir descubriendo, disfrutando, conectando y creando momentos con significado, más allá de la preparación para el retiro.
Las palabras centrales estuvieron a cargo de la vicepresidenta de Negocios y Relaciones Institucionales de AFP Popular, Adela Báez. Reafirmó el compromiso de la entidad de acompañar a las personas durante las distintas etapas de su vida.
“Desde AFP Popular reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las personas a lo largo de las distintas etapas de su vida, entendiendo que nuestro propósito no se limita a preparar para el retiro, sino que también implica contribuir a que ese futuro pueda vivirse con bienestar, dignidad y plenitud”, expresó Báez.
Compromiso con el bienestar de los adultos mayores
AFP Popular indicó que estas actividades forman parte de su gestión socialmente responsable. Por tanto, con ella busca impulsar iniciativas que contribuyan a una vida más plena, segura y digna para las personas adultas mayores.
La entidad señaló que, mediante estos espacios, procura fomentar una sociedad más consciente, solidaria e inclusiva. De igual forma, promover el bienestar integral durante las diferentes etapas de la vida.
Te puede interesar
- DINTEL apresa a dos personas y ocupa armas ilegales en Santiago
- Gobierno pone en marcha programa de titulación beneficiará a 4,096 personas
- Policía Cibernética arresta a cinco personas por estafas y extorsión
- Gobierno lleva servicios esenciales a más de seis mil personas en el GSD
- Abinader se reúne con presidenta del Banco Europeo de Inversiones