AFP Popular reúne a más de 700 personas en jornadas sobre envejecimiento activo

La Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) reunió a más de 700 personas en dos conferencias realizadas en Santo Domingo y Santiago, como parte de las actividades por el Mes del Adulto Mayor.

Los encuentros, titulados “Que Siga la Vida”, estuvieron a cargo de la profesional de la conducta Martha Beato y abordaron el bienestar, la conexión personal y la importancia de construir experiencias significativas en cada etapa de la vida.

Las actividades se desarrollaron en Galería 360, en Santo Domingo, y en el auditorio del Centro León, en Santiago. Los participantes tuvieron espacios de aprendizaje, reflexión e intercambio.

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Una mirada positiva al envejecimiento

Las conferencias promovieron una visión del envejecimiento basada en la plenitud, la participación y el bienestar. Todo con énfasis en las oportunidades que ofrece cada etapa de la vida.