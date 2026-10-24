Advierten sobre posibles repercusiones de la violencia en Haití para RD

Santo Domingo, República Dominicana. – El exviceministro de Interior y Policía, Luis Fernández, advirtió que la violencia en Haití podría provocar un aumento del ingreso de ciudadanos haitianos a territorio dominicano, ante lo que considera un control fronterizo insuficiente.

El exfuncionario de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, descartó una intervención militar dominicana en el vecino país. Planteó que corresponde a la comunidad internacional encabezar las acciones para enfrentar la crisis.

Fernández sostuvo que el Gobierno debe respaldar esos esfuerzos internacionales. Tomando en cuenta las diferencias históricas entre ambos países y procurando que su participación contribuya a resolver el conflicto.