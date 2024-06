Advierten sobre «pésimos resultados» si pruebas nacionales no vuelven al formato anterior

SANTIAGO,- La Asociación Dominicana de Profesores, filial Santiago, advirtió que de continuar con el formato actual de las pruebas nacionales habrá pésimos resultados en las calificaciones de los estudiantes.

Tras la primera convocatoria para las Pruebas Nacionales 2024 realizadas por el Ministerio de Educación tanto en el nivel Secundario, de Básica y Media de la educación de adultos, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) filial Santiago, Miguel Jorge, entiende no cumplirá con los resultados deseados y aboga por la eliminación de este tipo de evaluaciones.

Asimismo, Miguel Jorge calificó de un fracaso el Concurso de Oposición Docente, alegando que el Ministerio de Educación no estaba preparado para su realización.

“Con el formato anterior en donde cada día los estudiantes recibían una prueba, los resultados no eran los más adecuados. Con este nuevo formato, nuestros estudiantes recibirán dos pruebas el mismo día. Lo que nosotros pensamos es que los resultados no sean quizás lo que se esperan. Lo que no quisiéramos nosotros es, que luego se termine culpando a la ADP, al magisterio”, expresó Miguel Jorge.

Miguel Jorge adelantó que la lucha por el nombramiento de los docentes que aprobaron en años anteriores continuará desde el gremio que dirige.