ADP denuncia 25 centros no adoptan condiciones para regreso a clases presenciales en Samaná

Samaná, RD.- En el Distrito Escolar 14-05 del municipio de Sánchez de Samaná, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunció que no están dadas las condiciones para iniciar las clases presenciales el día de hoy, en 25 centros educativos, como lo contempla el Ministerio de Educación.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en Sánchez de Samaná, Juana de la Cruz, afirmó que hasta momento las autoridades no han designado el personal administrativo cancelado, ni los recursos que deberían ser utilizado para estos fines y los profesores aún no han recibido la segunda dosis de la vacuna del COVI-19.

De acuerdo a la presidenta y la secretaria Cristina Altagracia Castillo, de la ADP, el Ministerio de Educación no habilitado los centros donde varios de ellos no cuentan con baños con agua, la terminación de un comedor y otros no han sido terminados su estructura.

Los educadores entienden que la docencia presencial no es posible iniciarla bajo estas condiciones, sin que personal docente y administrativo sea vacunado con dos dosis y sin los centros educativos acondicionados.