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La Asociación Dominicana de Profesores analiza resultados de PISA

La ADP analiza a través del primer simposio los principales hallazgos y los problemas de la educación dominicana, donde plantean la integración de la familia. Atribuyo el corte de horarios de clases de Bonao y Monción a la falta de recursos que, según explica, desde abril no reciben dinero.

Noemy Vicioso
ADP analiza resultados de PISA
ADP analiza resultados de PISA
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La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) indicó que el informe PISA no es un referente sobre la calidad de la educación, debido a que se evalúa a todos los países del mundo con características diferentes.

La ADP analiza a través del primer simposio los principales hallazgos y los problemas de la educación dominicana, donde plantean la integración de la familia. Atribuyo el corte de horarios de clases de Bonao y Monción a la falta de recursos que, según explica, desde abril no reciben dinero.

Señaló que los padres se preocupan más por que el niño almuerce y dure hasta las cuatro de la tarde que por verdaderamente ver el cuaderno y darle seguimiento a lo aprendido.

Indican que la responsabilidad del ministerio debe ser asumir la mejora constante del proceso en los centros educativos, la parte de la supervisión y la parte de la familia.

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