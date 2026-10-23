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Adompretur celebra primer foro internacional para debatir desafíos comunitarios

El encuentro abordó temas como el turismo sostenible y comunitario. Los participantes destacaron la importancia de promover historias auténticas que reflejen la identidad de las comunidades y contribuyan al desarrollo responsable de los destinos.

Noemy Vicioso
Adompretur celebra primer foro internacional para debatir desafíos comunitarios
Adompretur celebra primer foro internacional para debatir desafíos comunitarios
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Santo Domingo, República Dominicana. – La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) celebró este viernes el Primer Foro Internacional de Periodismo Turístico, un espacio que reunió a periodistas, especialistas y representantes del sector de República Dominicana, México y Argentina para debatir sobre las nuevas narrativas de los destinos y los desafíos de la comunicación turística.

El encuentro abordó temas como el turismo sostenible y comunitario. Los participantes destacaron la importancia de promover historias auténticas que reflejen la identidad de las comunidades y contribuyan al desarrollo responsable de los destinos.

Como resultado de la jornada, Adompretur presentó la Declaración de Santo Domingo sobre Periodismo y Comunicación Turística. Un foro que recoge compromisos relacionados con la ética y la independencia periodística.

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