Adompretur celebra primer foro internacional para debatir desafíos comunitarios

Santo Domingo, República Dominicana. – La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) celebró este viernes el Primer Foro Internacional de Periodismo Turístico, un espacio que reunió a periodistas, especialistas y representantes del sector de República Dominicana, México y Argentina para debatir sobre las nuevas narrativas de los destinos y los desafíos de la comunicación turística.

El encuentro abordó temas como el turismo sostenible y comunitario. Los participantes destacaron la importancia de promover historias auténticas que reflejen la identidad de las comunidades y contribuyan al desarrollo responsable de los destinos.

Como resultado de la jornada, Adompretur presentó la Declaración de Santo Domingo sobre Periodismo y Comunicación Turística. Un foro que recoge compromisos relacionados con la ética y la independencia periodística.