Adolescentes tras las rejas: historias detrás del delito | Especial Keren Lucas

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Detrás de algunos delitos cometidos por menores de edad hay historias de abuso, abandono emocional, conflictos familiares y oportunidades perdidas. Pero ¿qué ocurre en la vida de un adolescente antes de terminar frente a los tribunales?
La periodista Keren Lucas aborda esta interrogante en la primera entrega de Adolescentes tras las rejas: la historia detrás del delito, una serie especial que reconstruye las experiencias de dos jóvenes privadas de libertad y examina los factores que rodean sus historias.
Sofía: una infancia marcada por el abuso
Sofía, nombre ficticio para proteger su identidad, tiene 15 años y soñaba con ser doctora y profesora. A los nueve años, según relató, se convirtió en víctima de violación sexual por parte de un familiar y no se sintió protegida.
La psiquiatra Francis Báez advierte que sufrir o presenciar abusos durante la infancia puede convertirse en un factor de riesgo para desarrollar conductas violentas. En 2025, la Procuraduría registró más de 73,000 casos de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, mientras Conani acogió a más de 1,400 menores en situación de riesgo.
Adolescentes tras las rejas: La falta de apoyo y la deserción escolar
Sofía contó que, después del abuso, experimentó cambios de comportamiento y conflictos familiares. A los 13 años se fue a vivir con su entonces novio, de 17, quedó embarazada y abandonó la escuela.
La psicóloga Yubelkis Alvarado señala que los vínculos afectivos débiles y la falta de supervisión pueden llevar a los adolescentes a buscar aceptación fuera del hogar.
Notas relacionadas
La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad sitúa la deserción escolar secundaria en un 32.5 %. Carlos Carrera, representante de UNICEF en República Dominicana, advirtió que la desvinculación educativa expone a los jóvenes a situaciones de riesgo.
Una agresión que terminó en privación de libertad
A los 15 años, Sofía agredió con una cortapluma a quien había sido su mejor amiga, luego de que esta, según su testimonio, utilizara el abuso sufrido para herirla emocionalmente.
Por ese hecho, fue enviada de manera preventiva al centro de atención para adolescentes en conflicto con la ley penal femenino, ubicado en Villa Consuelo, Distrito Nacional.
La adolescente también relató que las dificultades económicas de su familia limitan las visitas y la posibilidad de recibir a su hija, una situación que aumenta su sentimiento de soledad.
Elizabeth: Otra historia detrás de la reclusión
El reportaje presenta también a Elizabeth, quien asegura haber crecido en un hogar protector y contar con el apoyo constante de su madre.
A los 17 años, cuando estaba próxima a graduarse del bachillerato, intervino en un conflicto para defender a su hermana. El caso terminó en una acusación de intento de homicidio y una sanción de cuatro años de privación de libertad.
Sofía y Elizabeth forman parte de las 17 adolescentes recluidas en el centro femenino presentado en el reportaje.
La segunda entrega de «Adolescentes tras las rejas» abordará la reincidencia
La serie Adolescentes tras las rejas: la historia detrás del delito continuará con las historias de dos adolescentes varones recluidos en el Centro Ciudad del Niño, en Hato Nuevo.
Uno de ellos reconoce que anteriormente cometió un delito que no tuvo consecuencias, pero después incurrió en otro más grave en el que murió una persona. La próxima entrega plantea una pregunta central: ¿pudo prevenirse esa segunda infracción?
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