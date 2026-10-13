Adolescentes tras las rejas: historias detrás del delito | Especial Keren Lucas

Detrás de algunos delitos cometidos por menores de edad hay historias de abuso, abandono emocional, conflictos familiares y oportunidades perdidas. Pero ¿qué ocurre en la vida de un adolescente antes de terminar frente a los tribunales?

La periodista Keren Lucas aborda esta interrogante en la primera entrega de Adolescentes tras las rejas: la historia detrás del delito, una serie especial que reconstruye las experiencias de dos jóvenes privadas de libertad y examina los factores que rodean sus historias.

Sofía: una infancia marcada por el abuso

Sofía, nombre ficticio para proteger su identidad, tiene 15 años y soñaba con ser doctora y profesora. A los nueve años, según relató, se convirtió en víctima de violación sexual por parte de un familiar y no se sintió protegida.

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La psiquiatra Francis Báez advierte que sufrir o presenciar abusos durante la infancia puede convertirse en un factor de riesgo para desarrollar conductas violentas. En 2025, la Procuraduría registró más de 73,000 casos de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, mientras Conani acogió a más de 1,400 menores en situación de riesgo.

Adolescentes tras las rejas: La falta de apoyo y la deserción escolar

Sofía contó que, después del abuso, experimentó cambios de comportamiento y conflictos familiares. A los 13 años se fue a vivir con su entonces novio, de 17, quedó embarazada y abandonó la escuela.

La psicóloga Yubelkis Alvarado señala que los vínculos afectivos débiles y la falta de supervisión pueden llevar a los adolescentes a buscar aceptación fuera del hogar.