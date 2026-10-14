Adolescentes tras las rejas: delitos pequeños terminaron en hechos más graves

Una disputa que terminó en homicidio

Los especialistas identifican las malas influencias como uno de los factores de riesgo que pueden llevar a los adolescentes a cometer infracciones a la ley penal. El psiquiatra Francis Báez explica que la convivencia con jóvenes que mantienen conductas antisociales puede influir en el comportamiento de otros adolescentes.

Durante la pandemia, Esteban comenzó a trabajar y abandonó la escuela. También se hicieron frecuentes los enfrentamientos entre su grupo de amigos y otros jóvenes.

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Uno de esos conflictos comenzó por un abrigo. La hermana de su exnovia se lo reclamó, pero él aseguró que ya no lo tenía. El novio de la joven le exigió que lo recuperara y la discusión continuó en el barrio de Esteban.

Tres días después, ambos volvieron a encontrarse en una estación de combustible. Según el relato de Esteban, discutieron y comenzaron a pelear. En medio del enfrentamiento, tomó un cuchillo que llevaba en su motor y atacó al otro joven.

Esteban cumple una sanción de tres años y seis meses de reclusión en el Centro Ciudad del Niño, en Hato Nuevo de Manoguayabo. La medida le fue impuesta cuando tenía 17 años.

Al preguntarle qué cambiaría si pudiera regresar a ese momento, señaló las amistades que frecuentaba.

Más de 300 adolescentes privados de libertad

Las cifras presentadas en el reportaje sitúan en 324 el número de adolescentes privados de libertad en los seis centros de atención integral del país. De estos, 307 son varones, según el texto escrito del reportaje. La cifra requiere confirmación, ya que la distribución detallada en la transcripción presenta una diferencia en el total.

Entre los jóvenes que cumplen sanciones está Cristian, nombre ficticio, quien recibió cinco años por abuso sexual. El adolescente atribuye parte de sus decisiones a las amistades que frecuentaba.

Asegura que su madre ha sido su principal apoyo durante el tiempo que lleva recluido y que lo visita de manera constante.

El director nacional de Atención Integral para la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, Carlos Guerrero, explicó que el trabajo de rehabilitación también involucra a las familias.

“Cuando logramos que esos padres colaboren y trabajen con nosotros, tenemos mayor probabilidad de éxito”, sostuvo Guerrero, al señalar que el acompañamiento familiar contribuye al proceso de resocialización.

Adolescentes tras las rejas: La violencia familiar marcó la infancia de Abel

No todos los adolescentes cuentan con ese respaldo. Abel, de 45 años, recuerda una infancia marcada por la pérdida de su padre, cuando tenía seis años, y los maltratos de varios familiares.

Según relató, los castigos físicos eran frecuentes y esas experiencias contribuyeron a que comenzara a pasar más tiempo en la calle.

Una encuesta realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y Unicef reveló que el 54.9 % de los niños dominicanos de entre uno y 14 años experimentó algún método violento de disciplina.

Carlos Carrera, representante de Unicef en República Dominicana, advirtió que la violencia física y psicológica en el hogar provoca daños que pueden prolongarse durante toda la vida, especialmente cuando se repite o alcanza una mayor intensidad.

A las dificultades familiares se sumó la precariedad económica. Abel contó que limpiaba zapatos para conseguir dinero y comprar los juguetes que deseaba durante la época de Reyes.

La psicóloga con maestría en Criminología, Yubelkys Alvarado, explicó que la pobreza, por sí sola, no convierte a una persona en delincuente, pero puede aumentar los riesgos cuando coincide con la deserción escolar, los traumas y otras situaciones de vulnerabilidad.

El consumo de drogas y la delincuencia

Durante el tiempo que pasó en la calle, Abel comenzó a consumir alcohol y drogas desde temprana edad.

Hogares Crea informó que la marihuana, el alcohol y la cocaína figuran entre las principales sustancias relacionadas con el ingreso de 25 niños y adolescentes a sus centros de rehabilitación.

Su director, Julio Manuel Díaz Capellán, señaló que la disponibilidad de drogas en distintos sectores afecta también a los menores de edad, especialmente cuando crecen en hogares donde sus familiares enfrentan problemas de adicción.

Díaz Capellán advirtió sobre los riesgos de que los niños y adolescentes no reciban atención oportuna para tratar el consumo de sustancias.

Por su parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) detuvo a 352 menores de edad durante 2025 y a otros 204 en el primer semestre de 2026.

La reincidencia y las dificultades para empezar de nuevo

Abel contó que durante su adolescencia fue detenido varias veces por robo. Ya en la adultez volvió a delinquir y fue condenado a diez años de prisión.

Según explicó, después de salir no encontró el respaldo que necesitaba para rehacer su vida. Asegura que enfrentó obstáculos incluso dentro de su entorno familiar y que le resultaba difícil conseguir trabajo.

Carlos Guerrero señaló que los jóvenes que salen de los centros de atención integral pueden volver a entornos donde persisten los factores de riesgo, especialmente cuando no encuentran oportunidades para estudiar, trabajar o desarrollar un proyecto de vida.

Actualmente, Abel trabaja como barbero en la vivienda que comparte con el menor de sus dos hijos.

El Ministerio Público no dispone de las cifras solicitadas

Para el reportaje, CDN solicitó al Ministerio Público información sobre la cantidad de adolescentes sometidos a la justicia que reincidieron antes y después de alcanzar la mayoría de edad.

La institución respondió que esos datos no estaban disponibles en la matriz estadística utilizada.

La historia de Abel, quien volvió a delinquir en la adultez después de haber tenido conflictos con la justicia durante su adolescencia, vuelve a poner sobre la mesa las dificultades de prevención y reinserción.

¿Cómo se puede prevenir la reincidencia? ¿Por qué los adolescentes reciben un tratamiento judicial distinto al de los adultos, incluso cuando cometen delitos graves? Estas preguntas serán abordadas por especialistas en la tercera y última entrega de la investigación de Keren Lucas, “Adolescentes tras las rejas: la historia detrás del delito”.