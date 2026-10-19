Adolescente vinculada a desaparición de niño escapó varias veces de centros

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Santo Domingo, RD.– El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) reveló que la adolescente de 13 años vinculada a la desaparición de un niño de cuatro años en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, había abandonado en varias ocasiones centros de atención y acogida antes de ser localizada junto al menor en Capotillo, Distrito Nacional.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la joven ingresó al Sistema Nacional de Protección el 23 de septiembre de 2026, por disposición del Ministerio Público, debido a una situación de vulneración de derechos en su entorno familiar.
Antes de su ingreso, había salido sin autorización de un hospital. Posteriormente, durante su permanencia en el programa residencial de la Fundación Cristiana Ama a Tu Prójimo, protagonizó varios episodios similares.
El último ocurrió el 28 de septiembre, cuando Conani notificó al Ministerio Público y a las instancias correspondientes para coordinar su localización y retorno a un centro de protección.
Hospitales notificaron presencia de la adolescente
El 30 de septiembre, el Hospital Marcelino Vélez informó a la oficina municipal de Conani sobre la presencia de la joven en sus instalaciones.
Al día siguiente, el Departamento de Trabajo Social del Hospital Robert Reid Cabral comunicó que se encontraba en ese centro médico. La entidad coordinó con el Ministerio Público una intervención para garantizar su protección, pero antes de ejecutarla recibió la notificación de que había abandonado nuevamente el establecimiento.
Conani precisó que los centros de acogida son espacios de protección y no de privación de libertad, por lo que pueden registrarse salidas no consentidas que requieren actuaciones de seguimiento y coordinación institucional.
Notas relacionadas
Ministerio Público investiga circunstancias del caso
Respecto a la desaparición del niño, posteriormente encontrado sano y salvo en Capotillo, la institución sostuvo que corresponde al Ministerio Público esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades que procedan.
También exhortó a manejar las informaciones con prudencia, tomando en cuenta que la adolescente es menor de edad y que su situación debe abordarse conforme a las garantías establecidas en la legislación de protección infantil.
Actualmente, la joven permanece bajo custodia de la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes (PNNA), a la espera del conocimiento de una solicitud de medida cautelar presentada por el Ministerio Público.
Conani informó que formará parte del equipo de representación legal durante la audiencia, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias en que ocurrió la desaparición del niño.
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