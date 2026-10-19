Adolescente vinculada a desaparición de niño escapó varias veces de centros

Santo Domingo, RD.– El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) reveló que la adolescente de 13 años vinculada a la desaparición de un niño de cuatro años en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, había abandonado en varias ocasiones centros de atención y acogida antes de ser localizada junto al menor en Capotillo, Distrito Nacional.

Mediante un comunicado, la institución explicó que la joven ingresó al Sistema Nacional de Protección el 23 de septiembre de 2026, por disposición del Ministerio Público, debido a una situación de vulneración de derechos en su entorno familiar.

Antes de su ingreso, había salido sin autorización de un hospital. Posteriormente, durante su permanencia en el programa residencial de la Fundación Cristiana Ama a Tu Prójimo, protagonizó varios episodios similares.

Publicidad

El último ocurrió el 28 de septiembre, cuando Conani notificó al Ministerio Público y a las instancias correspondientes para coordinar su localización y retorno a un centro de protección.

Hospitales notificaron presencia de la adolescente

El 30 de septiembre, el Hospital Marcelino Vélez informó a la oficina municipal de Conani sobre la presencia de la joven en sus instalaciones.

Al día siguiente, el Departamento de Trabajo Social del Hospital Robert Reid Cabral comunicó que se encontraba en ese centro médico. La entidad coordinó con el Ministerio Público una intervención para garantizar su protección, pero antes de ejecutarla recibió la notificación de que había abandonado nuevamente el establecimiento.

Publicidad

Conani precisó que los centros de acogida son espacios de protección y no de privación de libertad, por lo que pueden registrarse salidas no consentidas que requieren actuaciones de seguimiento y coordinación institucional.