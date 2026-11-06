Padre entrega a adolescente por caso de muerte de Spencer Parra

Un adolescente de 17 años se puso a disposición de la Policía Nacional a través de CDN, por su presunta vinculación con la muerte del joven Spencer Parra.

El menor acudió acompañado de su padre, Juan Manuel Ciriaco González, quien explicó las razones por las que decidió entregarlo a las autoridades.

Según la versión del progenitor, Parra murió durante un accidente ocurrido cuando un grupo de seis personas intentaba despojarlo de una pasola.

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El padre ofreció detalles sobre las circunstancias del caso y manifestó preocupación por la seguridad de su hijo.

Por esa razón, pidió garantías para la integridad del adolescente mientras las autoridades investigan el hecho y determinan las responsabilidades correspondientes.