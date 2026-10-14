¡Adiós a las fundas gratis! Supermercados comenzarán a cobrarlas en diciembre

Santo Domingo.- A partir del 15 de diciembre de 2026, los establecimientos comerciales del Gran Santo Domingo tendrán prohibido entregar gratuitamente fundas plásticas de un solo uso, como parte de las medidas contempladas en la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. En el resto del país, la restricción está prevista para el 18 de diciembre, según informaciones publicadas sobre la aplicación de la normativa.

La disposición no significa que todas las fundas deban desaparecer de inmediato, sino que los comercios no podrán seguir entregándolas gratis. Por tanto, los consumidores podrían tener que pagar por ellas o llevar sus propias bolsas reutilizables para transportar sus compras.

La medida busca reducir el uso de plásticos desechables y la acumulación de residuos que contaminan el medioambiente. Además, obstruyen los drenajes pluviales, contribuyendo a las inundaciones. La legislación también contempla campañas de sensibilización para fomentar alternativas reutilizables y un consumo más responsable.