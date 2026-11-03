Adesinc pide al Congreso prorrogar el Código Penal antes del 5 de noviembre

Santo Domingo, RD.– En sintonía con la postura externada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y otros sectores productivos del país, la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) hizo un llamado urgente al Congreso Nacional para que convierta en ley antes de este próximo jueves 5 de noviembre el proyecto que extiende por dos años la entrada en vigencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El mayor general retirado Freddy González Estrada, presidente de Adesinc, destacó que el sector productivo nacional, incluyendo a las empresas de seguridad privada y a las Mipymes, respalda plenamente la modernización del sistema de justicia y la implementación de una cultura de cumplimiento normativo, pero enfatizó que aplicar este complejo régimen corporativo de manera abrupta vulneraría la seguridad jurídica nacional.

Cámara de Diputados se encuentra ante el desafío de agotar los trámites

El pronunciamiento de la directiva de Adesinc se produce en un momento crítico, cuando la Cámara de Diputados se encuentra ante el desafío de agotar los trámites legislativos definitivos antes de la fecha límite fijada inicialmente para este 5 de noviembre de 2026, fecha en la que entrarían en vigor los artículos del nuevo Código Penal que comprometen la responsabilidad directa de las personas jurídicas.

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«El empresariado dominicano no rechaza la supervisión ni busca evadir la legalidad; por el contrario, lo que exigimos es un plazo razonable de veinticuatro meses que permita estructurar adecuadamente los programas de cumplimiento (compliance), capacitar al personal y alinear los protocolos de dirección y supervisión corporativa», expresó González Estrada. Seguridad privada maneja operaciones de alta sensibilidad

El vocero de Adesinc advirtió que la industria de la seguridad privada maneja operaciones de alta sensibilidad que involucran la gestión de riesgos físicos, el uso regulado de equipamientos y la coordinación permanente con normativas sectoriales de estricto cumplimiento.

Someter a estas empresas a sanciones severas, que van desde cuantiosas multas y la inhabilitación comercial hasta el cierre de establecimientos o la disolución corporativa, sin haber consolidado un período prudente de transición formativa y de adecuación corporativa, pondría en riesgo la estabilidad de miles de empleos formales.