ADEINAPE presenta su nueva directiva para el período 2026-2028

Santo Domingo,. – La Asociación Dominicana de Egresados del INAP de España (ADEINAPE) inició una nueva etapa institucional con la juramentación de su Comité Directivo para el período 2026-2028, durante una ceremonia celebrada en el salón Dr. Raymundo Amaro Guzmán del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

La maestra y funcionaria pública, Rosa Camila Rivera, asumió la presidencia de la entidad, en sustitución de Guadalupe Sosa, quien encabezó la directiva anterior. El acto contó con la presencia del director general del INAP, Gregorio Montero, y de miembros de la asociación.

La nueva directiva está integrada, además, por Ángel Familia, vicepresidente; Daysi Torres, secretaria de Actas; y Amarilis Graciano, secretaria de Finanzas. También forman parte del equipo Clarivel Castro, secretaria de Educación; Altagracia Padilla, secretaria de Cultura; Mario Crusset, secretario de Organización; y Melissa de la Rosa, secretaria de Prensa y Comunicaciones.

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Los ejes de la nueva gestión

En su discurso de toma de posesión, Rosa Camila Rivera expresó que su gestión estará orientada a impulsar la formación continua, fortalecer las habilidades directivas y promover la reflexión sobre los principales desafíos de la administración pública.

Para alcanzar estos objetivos, anunció la organización de conferencias, encuentros académicos, seminarios, congresos y otras actividades formativas, tanto en la República Dominicana como en el ámbito internacional, con el propósito de contribuir al desarrollo profesional de los miembros de la asociación.

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Asimismo, destacó la importancia de estrechar los vínculos institucionales con el Instituto Nacional de Administración Pública de España y la Federación Internacional de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP de España (FIAAIINAPE), a fin de ampliar las oportunidades de cooperación, intercambio de conocimientos y experiencias profesionales.

Rivera exhortó a los integrantes de ADEINAPE a involucrarse activamente en las iniciativas de la organización y a poner sus conocimientos y experiencias al servicio de los objetivos comunes. Señaló que la participación de los miembros será fundamental para consolidar una asociación dinámica, articulada y comprometida con el fortalecimiento de la gestión pública.

Al concluir, agradeció la confianza depositada en ella y en el equipo que la acompaña, al tiempo que resaltó la trayectoria de ADEINAPE, una entidad fundada en 1992 que reúne a profesionales dominicanos formados en el Instituto Nacional de Administración Pública de España.