Activistas dominicanos en España piden solidaridad con afectados huracán Fiona

La presidenta de la Asociación de Dominicanos Progresistas en España, Alba Fernández hizo un llamado a líderes políticos y activistas dominicanos en Europa para unirse a los fines de enviar ayuda a los dignificados del huracán Fiona en la República Dominicana.



La activista social envió este mensaje al entregar una donación de cien galones de agua para ayudar a los afectados por el huracán Fiona en la provincia de Samaná a través del equipo de Bolívar Valera y programa radial El Mañanero.

A través de la iniciativa Gente Buena por una Buena Causa, CDN y Jompéame iniciaron este viernes la entrega de donaciones alimenticias y otros insumos a decenas de familias afectadas por el huracán Fiona en la provincia Samaná.

La ayuda solidaria de numerosas personas y empresas llegó hasta las más apartadas comunidades del municipio de Las Galeras. Se beneficiaron a familias que aún se encuentran en condiciones de vulnerabilidad tras el paso del fenómeno natural hace casi dos semanas.

Uno de los beneficiados es don Francisco Laureano, de 96 años. A partir de ahora podrá dormir en una cama nueva. Dejará a un lado el colchón maltratado que las lluvias de Fiona le dejaron casi inservible.

Me siento muy bien. Todo lo que ustedes me han traído tiene que caerme bien. Yo no tenía de nada. Mira mi cama. Me la pusieron nuevecita que era una cama vieja.

Francisco Laureano, afectado huracán Fiona en Las Galeras, Samaná