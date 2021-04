Activista social LGBTIQ Rosanna Marzán denuncia agresión

Explicó que no es la primera que recibe ataques

Santo Domingo.- La directora ejecutiva de Diversidad Dominicana, institución que trabaja por los derechos humanos de las personas LGBTIQ del país, Rosanna Marzán, denunció que fue víctima de un ataque lesbofóbico en el Parque Duarte de Santo Domingo.

"Estaba compartiendo con unos amigos y un individuo se molestó porque tanto un grupo de personas que departían en el parque y nosotros le pedimos que bajara la música de su carro. Al poco rato se apareció con dos botellas y empezó a agredirme", explicó Marzán.

La activista entiende que resultó evidente el hecho de que el ataque fue homofóbico, debido a que sólo ella fue agredida.

"Yo estaba acompañada de otra chica, que es mi pareja y varios hombres que también se habían quejado del ruido provocado por el individuo y sólo yo, que soy una mujer lesbiana de manera abierta, fui atacada", detalló Marzán.

La ganadora del premio Premio Front Line Defenders 2019 junto a otros cinco galardonadas/os LGBTI+ de Túnez, Rusia, Indonesia y Malawi también informó que el atacante lleva como nombre Geovanny y “es conocido por su conducta violenta en el lugar”.

En ese mismo tenor, la también integrante de la Coalición LGBTIQ Dominicana, explicó que no es la primera que ha recibido ataques que han afectado su integridad física y emocional.

"En otras ocasiones he recibido agresiones de personas ultra conservadoras y antiderechos y no he sentido una respuesta efectiva de parte de las instituciones que están destinadas a proteger a la ciudadanía. Agresiones que, incluso me sumieron en una gran depresión", confesó.

Es por tal razón que Marzán, quien también es abogada, hace un llamado a cualquier persona que pertenezca a los grupos vulnerados del país a "no quedarse calladas ante cualquier acción que atente contra sus derechos como ciudadano, le afecten emocionalmente y que ponga en riesgo su vida".