Abogados de Gonzalo Castillo denuncian irregularidades en proceso penal

Laura Acosta, Luis Rivas y Nassef Perdomo, Abogados de Gonzalo Castillo, conversaron sobre el caso Calamar en una entrevista en Despierta con CDN.

La abogada Laura Acosta dijo que precisamente por la carga que tienen los tribunales de la justicia en República Dominicana para eximir de la acción penal a personas que tienen imputaciones de poca monta o que no afectan el interés público hasta criterios de oportunidad o penales abreviados que son para delitos de criminalidad organizada o infracciones graves, pero que la persona reconoce los hechos y para ahorrar el tiempo de un largo proceso y el costo la persona reconoce los hechos y se le impone un juicio penal abreviado y solamente se juzga la pena para determinar cuál sanción penal se le va a asignar.



La jurista agregó que ‘‘tienen que investigarse los hechos y no las personas’’. Explicando que las investigaciones tienen que enfocarse en investigar los hechos para luego determinar quiénes son los responsables. Aseguró que en el país tenemos un problema y es que se le da demasiada relevancia a la investigación del individuo con el fin de encontrar un hecho que lo relacione con algo penalizable.



El abogado Nassef Perdomo mencionó que para beneficiar a una persona con el criterio de oportunidad, el juez debe verificarlo con las pruebas que ha aportado, los mecanismos de intervención que le ha cedido al Ministerio Público (MP). También analizar si la persona ha ayudado a impedir que se continúe una supuesta practica delictiva. Además, se tiene que comprobar que la que participación de esa persona es significativamente menos grave que de las personas que entrega.

Irregularidades en el caso según abogados de Gonzalo Castillo

El caso se encuentra en la audiencia preliminar. Según cuenta la abogada Laura Acosta, la magistrada se fue de la sala sin escuchar sin permitir recurrir en oposición a los abogados, algo no permitido para un juez.



También mencionó que tiene tres semanas yendo al Cuarto Juzgado de la Instrucción para revisar el disco duro y poder tener acceso a la información. Esto debido a que el código penal dice que para poder recibir la acusación primero se debe cotejar la prueba. El archivo de la prueba pericial tenía 12,644 archivos, donde Acosta dice que los revisó uno a uno y encontró 937 que no abren. Además de un informe pericial de 4,322 páginas sin firma. Al solicitar el documento en físico le dijeron que no habían recibido documentos en físico.



Perdomo dijo que cuando a la jueza se le planteó que había pruebas que no abrían y que, por tanto, no se podía acceder a ellas, la jueza dijo que el Ministerio Público (MP) las pondría a disposición. El tiempo que le concedieron para revisar fue tan solo de tres horas los viernes en un plazo de 25 días, lo que hacía imposible revisar a todos los documentos debido a la cantidad de imputados.



La jurista Laura Acosta insistió en que si su cliente es culpable que la aplasten con las pruebas y no mediante lo que ella llamó ‘atajos’, refiriéndose a no hacer los procesos de la manera correcta.

Sobre las personas involucradas en el expediente, pero que no son imputados los abogados señalaron que esto trae graves consecuencias para los individuos, ya que no son culpables y no se pueden defender, sin embargo, esa simple mención en los documentos les trae problemas en instituciones financieras por recalcar un ejemplo.