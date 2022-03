Abogado El Abusador: es difamación acusarlo en Caso David Ortiz

SANTO DOMINGO, RD. - El abogado de César “El Abusador”, el doctor Joaquín Pérez, dijo que responde a difamación acusar a su defendido de haber ordenado el intento de asesinato contra David Ortiz.

El doctor Pérez dio sus declaraciones tras la publicación de un reportaje en The Boston Globe. Este revela que "El Abusador" mandó a mató al Big Papi, al sentirse irrespetado por el que consideraba su amigo.

Refiere que la investigación no es apropiada, y que las conclusiones difaman a su cliente.

“Él pudo haber cometido muchos errores, pero dudo que estuviera involucrado en el atentado de asesinato de su amigo David Ortiz”, declaró Pérez. Agrega que “para ejecutar una operación de esa naturaleza se necesitaba mucho dinero, y actualmente no tenía tanto como se pretende”.

De acuerdo con Pérez, representante legal de "El Abusador", no existe ninguna base para pensar su defendido es el responsable del intento de asesinato contra el expelotero. Deplora que un periódico de cierta reputación, refiriéndose a The Boston Globe, se deje llevar por una investigación privada no confiable. A su juicio, esta no solo responsabiliza a su cliente de intento de asesinato, sino que además acusa al Gobierno dominicano de corrupción.

Lo que revela la investigación

La investigación privada que ordenó David Ortiz, y que dirigió el excomisionado de la policía de Boston, Ed Davis, llega a la conclusión de que César "El Abusador" orquestó el intento de asesinato contra la vida del peletero. Según los hallazgos, "El Abusador" llegó a sentirse irrespetado por Ortiz. Esto lo llevó a poner sobre la mesa una recompensa por la cabeza de Ortiz.

Los resultados de la investigación se publicaron en exclusiva en The Boston Globe.

David dijo sentirse “triste, confundido, enojado, con todo tipo de emociones" cuando recibió la noticia de Davis.

El pelotero dominicano resultó herido de bala en junio del año 2019 en el bar Dial, de Santo Domingo Este, en la provincia Santo Domingo. Las autoridades dominicanas calificaron el intento de asesinato como un error en el objetivo.

Ortiz llegó a revelar que vivía en el mismo edificio del "El Abusador". Y que terminó vendiendo su apartamento para evitar cualquier cruce con el referido narcotraficante.

Contra "El Abusador" se desató un operativo de captura en el mes de agosto de ese mismo año 2019. Pero el hombre se le escapó a las autoridades dominicanas. Lo apresaron en el mes de diciembre en Colombia, desde donde luego fue extraditado a Puerto Rico, en vista de una solicitud de extradición que existía por acusaciones de narcotráfico en la Isla del Encanto.