Abogado de víctimas del Jet Set considera inadmisible apelación de los Espaillat

Santo Domingo, RD.– El abogado Juan Tomás Vargas de Camps, representante de una de las víctimas del derrumbe de la discoteca Jet Set, sostuvo que el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que varió la calificación jurídica del caso debería ser declarado inadmisible, al considerar que la resolución no absolvió, condenó ni puso fin al proceso.

“Lo que puede apelarse son las decisiones de absolución o condena o las que ponen fin a un proceso”, explicó el jurista durante una entrevista en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez R. y Yarit Ortiz.

Vargas de Camps argumentó que, contrario a poner fin al expediente, la decisión permitió que el proceso continuara bajo una calificación jurídica distinta y remitido a un tribunal colegiado.

Solicitud a la Corte de Apelación del Distrito Nacional

“¿Hubo absolución? No. ¿Hubo condena? No. ¿Se le puso fin al proceso? Todo lo contrario, se abrió el proceso”, manifestó.

Según explicó, la defensa de los hermanos Espaillat solicitó a la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocar y declarar nula la resolución emitida por el juez, alegando supuestas violaciones al principio de legalidad penal, la seguridad jurídica, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.

Publicidad

El abogado rechazó esos argumentos y aseguró que las partes tuvieron oportunidad de conocer y responder al planteamiento sobre la variación de la calificación jurídica antes de que el tribunal adoptara su decisión.

Calificación jurídica

Vargas de Camps explicó que el proceso llegó inicialmente a juicio bajo la calificación de homicidio involuntario, pero que durante el conocimiento del caso presentaron solicitudes para que los hechos se examinaran bajo la figura del dolo eventual.

Indicó que antes de tomar su decisión el juez había escuchado a unos 15 testigos, tres peritos y conocido pruebas documentales, entre ellas mensajes de WhatsApp y videos incorporados al proceso.

Publicidad

A juicio del abogado, esos elementos llevaron al magistrado a considerar que los hechos podían superar el ámbito de una simple negligencia o imprudencia.

“El juez observó circunstancias de hecho que derivaban de la prueba producida que le decían: ‘Esto no es una simple negligencia’”, sostuvo.

Juicio determinará la culpabilidad penal de los imputados

Precisó, sin embargo, que la decisión no constituye una condena ni establece de manera definitiva la existencia de dolo eventual, debido a que será responsabilidad del tribunal que conozca el juicio determinar la culpabilidad de cada uno de los imputados.

Publicidad

“El juez no está diciendo que el dolo eventual está confirmado, está diciendo que ve elementos que pueden ser”, señaló.

Vargas de Camps agregó que la responsabilidad penal deberá demostrarse de manera individual durante el proceso.