Abogado asegura tipo de acoso que se imputa a actor no existe penalmente en RD

Asegura que si mantienen la acusación de acoso contra actor dominicano no habrá ningún tipo de persecución

Tras destaparse el escándalo de un supuesto acoso por parte de un actor dominicano a una adolescente de 14 años, el abogado José Martínez Brito, aseguró que en la República Dominicana no existe la figura del acoso legalmente.

“En República Dominicana no existe tipificación para el bullying, no hay tipificación para acoso escolar, no hay tipificación para el bullying callejero, no hay tipificación para el acoso sexual que no sea con una relación directa de trabajo”, especificó el especialista.