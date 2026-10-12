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Abinader y Delcy Rodríguez se reúnen en Roma

Roma, Italia.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron este lunes un encuentro bilateral en Roma, Italia, en el marco de las actividades del Foro Mundial de la Alimentación 2026, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Luis Abinader y Delcy Rodríguez durante su reunión en Roma
El presidente dominicano, Luis Abinader, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su encuentro en Roma.
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Roma, Italia.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron este lunes un encuentro bilateral en Roma, Italia, en el marco de las actividades del Foro Mundial de la Alimentación 2026, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante la reunión, ambos dirigentes intercambiaron con sus respectivas delegaciones sobre temas de interés común, entre ellos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. También el fortalecimiento del intercambio económico entre ambos países.

Notas relacionadas

El encuentro representa un nuevo contacto de alto nivel entre los gobiernos dominicano y venezolano. Esto luego de las tensiones diplomáticas surgidas tras las elecciones presidenciales de Venezuela de julio de 2024.

La reunión se produce, además, en un contexto de pasos anunciados durante este año para avanzar hacia la normalización progresiva de las relaciones bilaterales.

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