Abinader y Delcy Rodríguez se reúnen en Roma

Roma, Italia.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron este lunes un encuentro bilateral en Roma, Italia, en el marco de las actividades del Foro Mundial de la Alimentación 2026, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante la reunión, ambos dirigentes intercambiaron con sus respectivas delegaciones sobre temas de interés común, entre ellos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. También el fortalecimiento del intercambio económico entre ambos países.