Abinader viajará este lunes a España para participar en la Cumbre Iberoamericana

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Santo Domingo, RD.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, viajará este lunes 2 de noviembre a España para participar en la Cumbre Iberoamericana, cuya inauguración está prevista para el miércoles 4 de noviembre en Madrid.
La ceremonia inaugural está programada para las 6:30 de la tarde en el Teatro Real de Madrid, donde se espera la participación de representantes de los países iberoamericanos.
Abinader agotará agenda oficial antes de viajar a España
Antes de partir hacia territorio español, el mandatario encabezará una nueva edición de La Agenda Semanal, pautada para las 3:00 de la tarde. En esta ocasión, el encuentro estará dedicado al tema «Transparencia y lucha contra la corrupción».
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La actividad contará con la participación de Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, y Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas. También estarán presentes el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, y el director general de Presupuesto, José Rijo.
Durante el encuentro se abordarán asuntos relacionados con la transparencia en la administración pública y las acciones gubernamentales en materia de prevención de la corrupción. Una vez concluida esta actividad, el presidente Abinader tiene previsto salir hacia España para cumplir con su agenda internacional.
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