Abinader viajará este lunes a España para participar en la Cumbre Iberoamericana

Santo Domingo, RD.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, viajará este lunes 2 de noviembre a España para participar en la Cumbre Iberoamericana, cuya inauguración está prevista para el miércoles 4 de noviembre en Madrid.

La ceremonia inaugural está programada para las 6:30 de la tarde en el Teatro Real de Madrid, donde se espera la participación de representantes de los países iberoamericanos.

Abinader agotará agenda oficial antes de viajar a España

Antes de partir hacia territorio español, el mandatario encabezará una nueva edición de La Agenda Semanal, pautada para las 3:00 de la tarde. En esta ocasión, el encuentro estará dedicado al tema «Transparencia y lucha contra la corrupción».