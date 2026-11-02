Abinader suspende LA Semanal por viaje a España

Santo Domingo,RD. – El presidente Luis Abinader suspendió este lunes 2 de noviembre la acostumbrada rueda de prensa LA Semanal con la Prensa, debido a compromisos de su agenda oficial, entre ellos su participación en la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y su próximo viaje a Madrid, España.

La suspensión del encuentro, previsto para las 3:00 de la tarde en el Palacio Nacional, fue comunicada poco antes de su inicio, luego de que el mandatario encabezara la sesión del CNM en la que fueron anunciados los seis nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Abinader tiene previsto viajar este mismo lunes a España para participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

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Agenda de Luis Abinader en España

La agenda oficial del presidente dominicano comenzará el martes 3 de noviembre con una visita a las instalaciones de la empresa aeronáutica Airbus, ubicadas en Getafe, a las 4:00 de la tarde.

Posteriormente, a las 6:00 p. m., participará en la entrega especial del reconocimiento Dominicano Destacado en el Exterior, denominado «INDEX Somos Todos», que tendrá lugar en el Cine Capitol.

Para el miércoles 4 de noviembre, Abinader tiene programada una reunión bilateral, a las 12:00 del mediodía, con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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Ese mismo día, a las 3:00 de la tarde, participará en el Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se desarrollará en la Plaza de Las Ventas. Esto como parte de las actividades vinculadas a la cumbre.

Participación en la Cumbre Iberoamericana

Durante su estadía en Madrid, el jefe de Estado también sostendrá reuniones con representantes de organismos internacionales. También participará en encuentros empresariales orientados a fortalecer las relaciones de República Dominicana con otros países.

La visita contempla actividades de promoción del país y acercamientos con representantes de distintos sectores económicos e institucionales.

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La participación de Abinader en la Cumbre Iberoamericana forma parte de su agenda diplomática y de los esfuerzos del Gobierno dominicano por fortalecer la cooperación internacional, las relaciones comerciales y las oportunidades de inversión.