Abinader se declara garante de la unidad y la democracia interna del PRM

Santo Domingo, RD. El presidente de la República y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, se proclamó garante de la unidad, la transición y la democracia interna de esa organización política.

Asimismo, llamó a la dirigencia y a las bases del partido a respaldar los distintos proyectos presidenciales sin descalificar a sus compañeros.

Durante un encuentro con miembros de la seccional del PRM en Italia, en el que estuvo acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, el mandatario consideró positivo que los dirigentes apoyen a los aspirantes presidenciales de su preferencia, siempre que esa labor no perjudique a los demás compañeros.

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En torno a las aspiraciones presidenciales

Abinader insistió en que las diferencias en torno a las aspiraciones presidenciales deben manejarse con respeto, a fin de preservar la cohesión de la organización y garantizar una transición democrática dentro del partido.

El gobernante también exhortó a los perremeístas residentes en el exterior a modernizar sus estrategias de comunicación política mediante el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a captar nuevos militantes y fortalecer la estructura partidaria.

Como parte de esa estrategia, propuso crear «comités de chats» que funcionen como espacios de organización y comunicación, similares a los tradicionales comités de base, para mantener un contacto más directo con la militancia.

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«Vamos a comunicar semanalmente los logros del Gobierno a través del partido para que ustedes defiendan la obra de gobierno ante las noticias falsas que abundan en las redes», expresó el presidente al referirse a la necesidad de fortalecer la difusión de las ejecutorias gubernamentales.

Estrechar los vínculos entre la dirección nacional del PRM

En esa misma línea, Abinader prometió estrechar los vínculos entre la dirección nacional del PRM, sus bases y las seccionales en el exterior. Para avanzar en ese objetivo, encomendó esa tarea al vicepresidente ejecutivo de la organización, Deligne Ascención, quien desarrolla encuentros con dirigentes perremeístas en Estados Unidos.

En el ámbito electoral, el presidente aseguró que los aspirantes presidenciales del PRM cuentan con condiciones favorables para competir por la victoria en los próximos comicios. Además, afirmó que la organización supera el 40 % de las simpatías del electorado.