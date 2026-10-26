¿Siguen vivos o no?: Esto dijo Abinader sobre salvadoreños secuestrados en Haití

El presidente Luis Abinader afirmó que las autoridades haitianas desconocen la situación de los cuatro técnicos militares salvadoreños secuestrados en Haití y evitó especular sobre si continúan o no con vida.

«No quiero hacer ninguna especulación porque estamos hablando de personas y de familias», expresó el mandatario al ser preguntado sobre el caso durante La Agenda Semanal, este lunes.

«Según los informes que tenemos de interno desde Haití, hay un desconocimiento de esa situación», agregó.

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Además, el mandatario confirmó que mantiene comunicación con su homólogo Nayib Bukele y que el Gobierno dominicano ofrece apoyo médico, logístico y de inteligencia en las operaciones contra las pandillas.

Bandas haitianas y seguridad fronteriza

Abinader advirtió que el Gobierno dominicano no permitirá que las bandas criminales se establezcan a menos de 20 kilómetros de la frontera. Explicó que la seguridad nacional requiere vigilancia también en territorio haitiano y que cualquier actuación se coordinaría con las autoridades del vecino país.

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, indicó que, según los reportes militares presentados, las principales bandas mantienen sus posiciones en Haití y no han avanzado hasta los pasos fronterizos dominicanos.