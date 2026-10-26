¿Siguen vivos o no?: Esto dijo Abinader sobre salvadoreños secuestrados en Haití

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El presidente Luis Abinader afirmó que las autoridades haitianas desconocen la situación de los cuatro técnicos militares salvadoreños secuestrados en Haití y evitó especular sobre si continúan o no con vida.
«No quiero hacer ninguna especulación porque estamos hablando de personas y de familias», expresó el mandatario al ser preguntado sobre el caso durante La Agenda Semanal, este lunes.
«Según los informes que tenemos de interno desde Haití, hay un desconocimiento de esa situación», agregó.
Además, el mandatario confirmó que mantiene comunicación con su homólogo Nayib Bukele y que el Gobierno dominicano ofrece apoyo médico, logístico y de inteligencia en las operaciones contra las pandillas.
Bandas haitianas y seguridad fronteriza
Abinader advirtió que el Gobierno dominicano no permitirá que las bandas criminales se establezcan a menos de 20 kilómetros de la frontera. Explicó que la seguridad nacional requiere vigilancia también en territorio haitiano y que cualquier actuación se coordinaría con las autoridades del vecino país.
El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, indicó que, según los reportes militares presentados, las principales bandas mantienen sus posiciones en Haití y no han avanzado hasta los pasos fronterizos dominicanos.
Notas relacionadas
Refuerzo militar y armamento
El presidente informó sobre la incorporación de dos batallones adicionales a las labores de seguridad en la frontera sur, junto con equipos pesados y artillería. Según las cifras oficiales, alrededor de 11,000 efectivos participan en las labores de vigilancia fronteriza.
También destacó el uso de vehículos blindados, drones y recursos aéreos y navales para fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta ante posibles amenazas.
Inversión y capacidad de defensa
Abinader defendió el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas mediante equipamiento, entrenamiento, personal y tecnología. Sostuvo que el país cuenta con mayores capacidades para proteger su territorio frente al deterioro de la seguridad en Haití.
Durante el encuentro no se precisó el monto de la inversión económica destinada a estos recursos.
Abinader descarta el mayor riesgo de seguridad
Pese a la situación haitiana, el mandatario afirmó que República Dominicana no atraviesa su momento de mayor riesgo de inseguridad. Atribuyó la contención de las amenazas a las medidas preventivas del Gobierno y a la presencia de fuerzas internacionales en Haití.
Te puede interesar
- Hallan vehículo calcinado de técnicos salvadoreños desaparecidos en Haití
- Leonel espera que tropas salvadoreñas contribuyan a estabilizar Haití
- Bandera blanca ondea sobre residencia de cabecilla de 400 Mawozo en Haití
- Abinader condecora a historiadora española Carmen Iglesias
- Aplazan coerción contra acusado de atentar contra Abinader