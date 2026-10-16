Abinader retoma este fin de semana su agenda nacional tras viaje a Roma

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader retomará este sábado y domingo su agenda habitual de trabajo en el territorio nacional, luego de cumplir una apretada agenda de actividades en Roma, Italia, con una jornada que incluirá la entrega de apartamentos y títulos de propiedad, así como la inauguración de obras educativas, deportivas y de infraestructura en distintas localidades del país.
Sábado 17 de octubre – Gran Santo Domingo
La agenda del mandatario comenzará este sábado a las 12:00 del mediodía con la entrega de 836 apartamentos en Ciudad Real Ecológica. La iniciativa busca facilitar el acceso a viviendas y mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas.
Posteriormente, el jefe de Estado encabezará la inauguración de la Escuela Primaria Orlando Martínez, ubicada en Ciudad Juan Bosch. Esto, para fortalecer la infraestructura educativa y ampliar los espacios disponibles para la enseñanza.
Domingo 18 de octubre – Monseñor Nouel
El presidente Abinader iniciará las actividades del domingo en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel. Inaugurará el puente sobre el río La Leonora, una obra orientada a mejorar la conectividad vial y facilitar el desplazamiento de los residentes de la zona.
Notas relacionadas
Villa Altagracia, San Cristóbal
La jornada continuará en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal. En el lugar, el mandatario entregará títulos de propiedad, en el polideportivo del municipio para brindar seguridad jurídica a las familias beneficiarias sobre sus terrenos.
Gran Santo Domingo
El recorrido presidencial continuará con la inauguración del saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía, en el tramo El Indio, Buenos Aires de Herrera–Flor de Liz, en Santo Domingo Oeste. La obra busca mejorar el drenaje y las condiciones ambientales y sanitarias de las comunidades cercanas.
Más tarde, el mandatario inaugurará el polideportivo del Club Los Restauradores, ubicado en el sector San Miguel, Buenos Aires, con el propósito de fortalecer los espacios destinados a la práctica deportiva y las actividades comunitarias.
La agenda del jefe de Estado continuará con la inauguración del techado del Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota. Mismo, ubicado en el sector Los Mina Sur, en Santo Domingo Este. La infraestructura contribuirá a mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, educativas y recreativas.
Por último, el presidente Abinader concluirá su jornada con la inauguración de la ampliación. También el remozamiento y el equipamiento del Politécnico San Vicente de Paúl, en Los Mina. La obra forma parte de las acciones dirigidas a fortalecer la infraestructura educativa y mejorar los espacios destinados a la formación técnica de los estudiantes.
Te puede interesar
- Presunto atentado contra Abinader reabre debate sobre amenazas presidenciales
- Abinader retomará agenda en RD con recorrido por tres provincias este domingo
- Abinader inaugura 33 oficinas públicas y anuncia obras millonarias en Bonao
- Abinader entrega 2,500 títulos de propiedad en el Almirante II de SDE
- «En la Red Pública no existe copago» reitera el Servicio Nacional de Salud