Abinader retoma este fin de semana su agenda nacional tras viaje a Roma

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader retomará este sábado y domingo su agenda habitual de trabajo en el territorio nacional, luego de cumplir una apretada agenda de actividades en Roma, Italia, con una jornada que incluirá la entrega de apartamentos y títulos de propiedad, así como la inauguración de obras educativas, deportivas y de infraestructura en distintas localidades del país.

Sábado 17 de octubre – Gran Santo Domingo

La agenda del mandatario comenzará este sábado a las 12:00 del mediodía con la entrega de 836 apartamentos en Ciudad Real Ecológica. La iniciativa busca facilitar el acceso a viviendas y mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas.

Posteriormente, el jefe de Estado encabezará la inauguración de la Escuela Primaria Orlando Martínez, ubicada en Ciudad Juan Bosch. Esto, para fortalecer la infraestructura educativa y ampliar los espacios disponibles para la enseñanza.

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Domingo 18 de octubre – Monseñor Nouel

El presidente Abinader iniciará las actividades del domingo en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel. Inaugurará el puente sobre el río La Leonora, una obra orientada a mejorar la conectividad vial y facilitar el desplazamiento de los residentes de la zona.