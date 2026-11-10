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El presidente dominicano confirmó que el país continuará ofreciendo apoyo logístico y de inteligencia al Ejército salvadoreño, mientras mantiene reforzada la vigilancia fronteriza ante la crisis haitiana.

Santo Domingo. El presidente de la República, Luis Abinader, expresó este martes su respaldo a las operaciones del Ejército de El Salvador contra las pandillas en Haití y defendió la actuación de su homólogo, Nayib Bukele, aunque insistió en la necesidad de coordinar las acciones militares con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

Durante declaraciones ofrecidas en el Palacio Nacional, el mandatario dominicano aseguró que República Dominicana continuará colaborando con las autoridades salvadoreñas mediante apoyo logístico y de inteligencia, en medio de las diferencias surgidas entre las fuerzas que intervienen en territorio haitiano.

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«Hay que apoyar decididamente al Ejército salvadoreño y la actitud del presidente Bukele», afirmó Abinader, al considerar que la comunidad internacional debe respaldar los esfuerzos dirigidos a enfrentar a las organizaciones criminales que operan en Haití.

El jefe de Estado también confirmó que existe comunicación frecuente entre las autoridades militares dominicanas y salvadoreñas para dar seguimiento a la situación de seguridad.

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Abinader confirma apoyo dominicano a operaciones en Haití

Al referirse a la participación salvadoreña en las operaciones contra las pandillas, Abinader reiteró que el Gobierno dominicano mantiene su disposición de colaborar con las autoridades de El Salvador.

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«Nosotros estamos colaborando con el presidente Bukele y lo apoyamos en toda la parte logística y de inteligencia, y lo seguiremos apoyando por el trabajo que están haciendo».

El mandatario explicó que este respaldo forma parte del seguimiento que República Dominicana mantiene sobre la crisis haitiana, especialmente por sus posibles repercusiones en la seguridad nacional.

Sin embargo, sostuvo que las operaciones deben desarrollarse mediante mecanismos de coordinación entre las distintas fuerzas internacionales desplegadas en Haití.

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«Nosotros creemos que, ante las polémicas que se han presentado entre la Fuerza de Supresión de Pandillas y el Ejército salvadoreño, tienen que ponerse de acuerdo y coordinar. Yo creo que nuestros aliados están en esa misma tesitura».

Abinader consideró que la cooperación entre ambas estructuras militares resulta necesaria para evitar dificultades operativas y fortalecer las acciones contra las bandas armadas.

Pide coordinación entre militares salvadoreños y fuerza internacional

Las declaraciones del presidente dominicano se producen en medio de reportes sobre diferencias entre Estados Unidos y El Salvador relacionadas con las operaciones militares desarrolladas en Haití.

De acuerdo con informaciones publicadas por el medio estadounidense Axios, Washington habría expresado preocupación por la falta de coordinación entre los efectivos salvadoreños y la Fuerza de Supresión de Pandillas.

La controversia incluye señalamientos sobre disparos que habrían alcanzado instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, presuntamente durante operaciones de militares salvadoreños.

El Gobierno de El Salvador ha rechazado esas acusaciones y sostiene que sus efectivos no fueron responsables de los disparos contra la sede diplomática.

En ese contexto, Abinader explicó que República Dominicana ha recomendado, mediante gestiones diplomáticas, una mayor coordinación entre las fuerzas participantes.

«Lo que tenemos que hacer, y yo creo que lo hemos recomendado a través de nuestros esfuerzos diplomáticos, es que la Fuerza de Supresión de Pandillas pueda coordinar las acciones con el Ejército salvadoreño».

El mandatario reiteró que ese planteamiento no modifica el respaldo dominicano a las actuaciones del Gobierno de Bukele.

República Dominicana mantiene reforzada la frontera

Al abordar las posibles consecuencias de la crisis haitiana para República Dominicana, Abinader aseguró que las Fuerzas Armadas mantienen medidas preventivas y equipos disponibles para responder ante cualquier eventualidad.

El presidente señaló que el Gobierno continúa evaluando diariamente la situación de seguridad en el país vecino y que la vigilancia se concentra especialmente en los puntos fronterizos considerados de mayor atención.

«Seguimos dándole el seguimiento de lugar para asegurar, como es nuestra responsabilidad, la paz en la frontera y en la República Dominicana».

Asimismo, explicó que las autoridades cuentan con vehículos blindados, drones y otros recursos militares para fortalecer las labores de vigilancia.

«Seguimos al día a día dándole el seguimiento, pero nosotros estamos ahí. Tenemos tanto los blindados como los drones, como toda la preparación para cualquier eventualidad».

Abinader indicó que, hasta el momento de sus declaraciones, no se había presentado una situación que requiriera medidas extraordinarias adicionales.

También precisó que la mayor concentración de las bandas criminales se encuentra en los alrededores de Puerto Príncipe y no en el norte de Haití.

Ministros de Defensa mantienen comunicación frecuente

El mandatario reveló que existe una comunicación casi diaria entre los responsables de Defensa de República Dominicana y El Salvador.

«Hemos conversado y estamos trabajando. El ministro de Defensa de El Salvador se comunica casi diariamente con el ministro de Defensa».

Según explicó, estos contactos forman parte de los mecanismos de cooperación y seguimiento a las operaciones contra las organizaciones criminales haitianas.

Abinader insistió en que el objetivo debe ser mantener una actuación coordinada entre las fuerzas internacionales, sin que las diferencias operativas afecten los esfuerzos de seguridad.

Bukele anuncia ofensiva contra la pandilla 400 Mawozo

El pronunciamiento de Abinader coincide con el anuncio realizado este martes por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sobre una operación contra la pandilla 400 Mawozo, una de las organizaciones criminales que operan en Haití.

Bukele difundió imágenes de una intervención que, según afirmó, destruyó la residencia de Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, y una instalación utilizada como cuartel general de la organización.

El mandatario salvadoreño sostuvo que numerosos integrantes de la pandilla huyeron sin presentar resistencia. Sin embargo, no ofreció un balance detallado de víctimas o personas detenidas.

Las operaciones se desarrollan en un escenario de creciente preocupación internacional por la violencia de las bandas armadas y las dificultades para restablecer la seguridad en Haití.

Mientras continúan las intervenciones, el Gobierno dominicano mantiene su posición de respaldo a las acciones contra las pandillas, acompañada de un llamado a fortalecer la coordinación entre los contingentes militares presentes en el territorio haitiano.