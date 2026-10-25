Abinader dice RD está preparada para bandas haitianas

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader afirmó que la República Dominicana ha reforzado la vigilancia en la frontera con Haití. Advirtió que las autoridades responderán ante cualquier intento de las bandas criminales haitianas de ingresar al territorio dominicano.

El mandatario explicó que el despliegue incluye más militares, vehículos blindados, drones y aeronaves. Según indicó, estos recursos buscan fortalecer la protección de la frontera y garantizar la seguridad nacional.

«Mi responsabilidad, como país fronterizo, es asegurar la frontera y si esos terroristas se acercan la van a pasar muy, pero muy, pero muy mal», expresó Abinader.

Publicidad

El presidente recordó que la República Dominicana fue el primer país en declarar terroristas a las bandas criminales que operan en Haití. Asimismo, aseguró que cualquier grupo que intente acercarse a la frontera será tratado como tal.

Abinader aclaró que hasta el momento no se han registrado acercamientos de esas organizaciones al territorio dominicano. También señaló que las autoridades no consideran que esa sea la tendencia actual.

Abinader coordina con Nayib Bukele

El jefe de Estado reveló que conversó con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para coordinar mecanismos de colaboración logística y de inteligencia.

Publicidad

La cooperación estaría vinculada a las operaciones contra las organizaciones criminales que operan en Haití.

Abinader también informó que el Gobierno dominicano mantiene comunicación con el grupo de supresión de pandillas que opera en el país vecino. Estas gestiones forman parte de los esfuerzos de cooperación internacional frente a la crisis de seguridad haitiana.

Refuerzan presencia militar en la frontera

El mandatario explicó que el aumento de efectivos y equipos especializados se concentra principalmente en la zona sur de la frontera. Esta área genera especial preocupación por la presencia de bandas criminales en territorio haitiano.

Publicidad

«Nosotros estamos preparados. Tenemos aviones sobrevolando la frontera, tenemos blindadas las cercas y tenemos también drones», sostuvo.

El presidente aseguró que las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la situación en Haití. El objetivo, indicó, es anticiparse a cualquier escenario que pueda comprometer la seguridad nacional.