Abinader refuerza la frontera con dos batallones y artillería ante crisis Haití

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Santiago de los Caballeros. El presidente Luis Abinader informó que el Gobierno dominicano reforzó la seguridad en la frontera con dos batallones adicionales, equipos pesados y artillería, ante la crisis de violencia que afecta a Haití.
El mandatario indicó que cerca de 11,000 militares se encuentran desplegados en la zona fronteriza y que las nuevas unidades las movilizaron para fortalecer la vigilancia y prevenir posibles repercusiones de la situación haitiana en territorio dominicano.
“Estamos para asegurar que la República Dominicana esté segura, que es mi responsabilidad”, expresó Abinader al consultarsele sobre las medidas adoptadas por las autoridades.
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Abinader mantiene contactos por la crisis haitiana
El jefe de Estado confirmó que ha conversado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la situación en Haití. Dijo que prevé comunicarse nuevamente con él este lunes.
Asimismo, señaló que el Gobierno dominicano mantiene contacto permanente con el grupo de supresión de pandillas. También con las autoridades vinculadas a la respuesta de seguridad en el vecino país.
Reunión con Defensa y Relaciones Exteriores
Abinader anunció que, a su regreso a Santo Domingo, sostendría una reunión con los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores para evaluar la situación y las medidas implementadas en la frontera.
“Estamos en sesión permanente”, afirmó el presidente, al reiterar que el reforzamiento militar busca preservar la seguridad nacional ante la violencia que afecta a Haití.
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