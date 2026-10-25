Abinader refuerza la frontera con dos batallones y artillería ante crisis Haití

Santiago de los Caballeros. El presidente Luis Abinader informó que el Gobierno dominicano reforzó la seguridad en la frontera con dos batallones adicionales, equipos pesados y artillería, ante la crisis de violencia que afecta a Haití.

El mandatario indicó que cerca de 11,000 militares se encuentran desplegados en la zona fronteriza y que las nuevas unidades las movilizaron para fortalecer la vigilancia y prevenir posibles repercusiones de la situación haitiana en territorio dominicano.

“Estamos para asegurar que la República Dominicana esté segura, que es mi responsabilidad”, expresó Abinader al consultarsele sobre las medidas adoptadas por las autoridades.