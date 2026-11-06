Abinader retomará agenda en RD con recorrido por tres provincias este domingo

El presidente Luis Abinader retomará este domingo su agenda oficial en República Dominicana, luego de cumplir compromisos de trabajo en Madrid, España.

Para ello, visitará Santo Domingo Este, Monseñor Nouel y Villa Altagracia. Durante el recorrido entregará títulos de propiedad e inaugurará dos escuelas y un edificio gubernamental.

Santo Domingo Este

La jornada comenzará a las 11:00 de la mañana en el sector El Almirante, en Santo Domingo Este.

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Allí, Abinader entregará títulos de propiedad a varias familias. Con esta medida, el Gobierno busca dar seguridad a quienes ocupan terrenos y viviendas.