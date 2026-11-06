Abinader retomará agenda en RD con recorrido por tres provincias este domingo

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El presidente Luis Abinader retomará este domingo su agenda oficial en República Dominicana, luego de cumplir compromisos de trabajo en Madrid, España.
Para ello, visitará Santo Domingo Este, Monseñor Nouel y Villa Altagracia. Durante el recorrido entregará títulos de propiedad e inaugurará dos escuelas y un edificio gubernamental.
Santo Domingo Este
La jornada comenzará a las 11:00 de la mañana en el sector El Almirante, en Santo Domingo Este.
Allí, Abinader entregará títulos de propiedad a varias familias. Con esta medida, el Gobierno busca dar seguridad a quienes ocupan terrenos y viviendas.
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Monseñor Nouel
Después, el mandatario viajará a Monseñor Nouel. Allí inaugurará el edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, que reunirá varias oficinas del Estado.
De esta forma, los ciudadanos podrán encontrar distintos servicios públicos en un mismo lugar.
Además, el presidente abrirá la Escuela Básica Profesora Jaqueline Lima, ubicada en el sector Prosperidad.
Villa Altagracia
Por último, Abinader se trasladará a Villa Altagracia, en la provincia San Cristóbal. En ese municipio dejará en funcionamiento la Escuela Básica Eurania Montás.
El plantel contará con espacios para que los estudiantes reciban docencia en mejores condiciones.
Con este recorrido, el Gobierno continuará su agenda de entrega de títulos, apertura de centros educativos y mejora de los servicios públicos.
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