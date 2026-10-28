Abinader condecora a Roberto Álvarez por sus aportes a la diplomacia dominicana

El presidente Luis Abinader condecoró este miércoles al excanciller Roberto Álvarez con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz, placa de plata, por su trayectoria en el servicio público y sus aportes a la diplomacia dominicana.

La ceremonia se celebró en el Salón Embajadores del Palacio Nacional, donde el mandatario destacó el compromiso de Álvarez con el país durante sus seis años al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores (2020-2026).

La ceremonia se celebró en el Salón Embajadores del Palacio Nacional

Abinader valoró su contribución al fortalecimiento de la carrera diplomática, la profesionalización del servicio exterior y la representación de República Dominicana en organismos internacionales.

Publicidad

“Tu paso por el Gobierno nos ayudó a mejorar el servicio exterior”, expresó el presidente, quien también agradeció su dedicación durante la gestión gubernamental.

Decreto reconoce su gestión en la Cancillería

Durante el acto, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, leyó el decreto núm. 646-26, mediante el cual se concedió la distinción a Álvarez.

La disposición reconoce sus aportes a la defensa de la soberanía nacional, la promoción de la democracia. También los derechos humanos, así como las iniciativas para modernizar la Cancillería y fortalecer el servicio diplomático y consular.

Publicidad

Álvarez destaca reformas y la crisis haitiana

Al recibir la condecoración, el excanciller agradeció a Abinader por el respaldo durante su gestión y resaltó las reformas dirigidas a mejorar la carrera diplomática, las condiciones laborales y la protección médica del personal del servicio exterior.

También destacó los esfuerzos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para obtener apoyo internacional a una fuerza de seguridad para Haití. En ese sentido, llamó a acelerar su despliegue y garantizar los recursos necesarios para enfrentar la violencia de las pandillas y recuperar la estabilidad institucional del país vecino.

Álvarez defendió, además, una política exterior basada en la soberanía nacional, la democracia, los derechos humanos y el respeto al derecho internacional.

Publicidad

Reconocen su trayectoria diplomática

Durante la actividad, el periodista y diplomático Aníbal de Castro repasó la trayectoria académica y profesional de Álvarez, destacando su formación en derecho y relaciones internacionales, su trabajo en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

El excanciller también recordó a su padre, Ambrosio Álvarez Aybar, quien ocupó el mismo cargo y recibió esa condecoración.

El excanciller también recordó a su padre, Ambrosio Álvarez Aybar, quien ocupó el mismo cargo y recibió esa condecoración.

Al acto asistieron funcionarios del Gobierno, representantes del cuerpo diplomático, invitados especiales y familiares del homenajeado.