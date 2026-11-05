Abinader apuesta a convertir RD en referente de inteligencia artificial

Madrid, España. – El presidente Luis Abinader propuso ante los mandatarios presentes en la XXX Cumbre Iberoamericana, que la República Dominicana se convierta en sede de un centro que contribuya a consolidar los propósitos a la alianza iberoamericana de inteligencia artificial acordados en este escenario.

Para ello, dijo que el país pone “a disposición todos los recursos de infraestructura institucionales y técnicos con los cuales contamos”.

Ese centro, continuó, podría operar como la entidad que motorizará la consolidación de ese importancia instrumento, tan necesario para impulsar el desarrollo de estos países.

“La inteligencia artificial debe ser una herramienta para cerrar brechas, no para ensanchar desigualdades. En tal sentido, no olvidemos nuestro compromiso con la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, adoptada en Santo Domingo en 2023, la cual coloca la dignidad humana en el centro de la revolución tecnológica”, recalcó el jefe de Estado.

Junto al jefe de Estado estuvieron en el salón de la Asamblea el canciller Víctor -Ito- Bisonó, su asistente Eilyn Beltrán y el viceministro Rubén Silié.

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Colaboraciones

Durante su intervención, hizo también un llamado a fortalecer la colaboración mediante acciones concretas que permitan hacer frente a las crisis globales. También potenciando la cooperación en materia de agricultura familiar, protección social y sistemas de alerta temprana para la gestión de riesgos climáticos.

A nivel nacional, el presidente resaltó los logros alcanzados en materia de desarrollo social e institucional. Entre ellos, que el país logró reducir la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5%, un hito reconocido por la FAO que le ha permitido salir del Mapa del Hambre.

En el ámbito económico, indicó que la nación ha demostrado una sólida resiliencia al disminuir la pobreza monetaria del 19% en 2024 al 17.3% en 2025, y aún más en 2026. Finalmente, en el plano institucional, subrayó la consolidación del Estado de derecho y la reforma constitucional de 2024 para reforzar los límites del ejercicio presidencial y garantizar la alternancia democrática, reafirmando que las instituciones deben ser siempre más fuertes que quienes las dirigen.

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