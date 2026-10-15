Abinader pide al pueblo dominicano orar por la salud del papa León XIV

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El presidente Luis Abinader pidió este jueves al pueblo dominicano unirse en oración por la salud de Su Santidad el papa León XIV, durante un momento de recogimiento en los jardines del Vaticano, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, y junto a la imagen de la Virgen de la Altagracia, madre protectora del pueblo dominicano.
Durante la oración, el mandatario invitó a los presentes a rezar un Padre Nuestro por la salud del Santo Padre. También pidió a Dios que pusiera sus manos sobre él para favorecer su recuperación.
Abinader también reiteró su deseo de que el pontífice visite la República Dominicana en 2027, como parte de la invitación que le extendió. “Y que pueda visitarnos en la República Dominicana, como ha sido nuestra intención”, expresó.
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El gobernante elevó plegarias por las familias dominicanas, tanto por quienes residen en el país como por aquellos que se encuentran en el extranjero. “Te pido por cada una de las personas y cada una de las familias representadas aquí”, manifestó.
Asimismo, pidió por la paz y la unidad de los hogares. “Guarda mi familia en la paz y en la unidad y enséñame a custodiar como tú en Belén la vida. También la esperanza del pueblo que Dios te ha confiado”, expresó durante su oración.
El presidente también encomendó a Dios sus responsabilidades de gobierno y pidió sabiduría para tomar decisiones, fortaleza ante las dificultades y sensibilidad para atender a los más vulnerables. “Señor, sabiduría para gobernar, rectitud en mis decisiones, fortaleza en las pruebas y un corazón atento a los más pequeños”, manifestó.
En sus plegarias, Abinader también pidió por la labor de la Iglesia católica y su misión de llevar el mensaje de fe y salvación a los pueblos.
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