Abinader pide al pueblo dominicano orar por la salud del papa León XIV

El gobernante elevó plegarias por las familias dominicanas, tanto por quienes residen en el país como por aquellos que se encuentran en el extranjero. “Te pido por cada una de las personas y cada una de las familias representadas aquí”, manifestó.

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Asimismo, pidió por la paz y la unidad de los hogares. “Guarda mi familia en la paz y en la unidad y enséñame a custodiar como tú en Belén la vida. También la esperanza del pueblo que Dios te ha confiado”, expresó durante su oración.

El presidente también encomendó a Dios sus responsabilidades de gobierno y pidió sabiduría para tomar decisiones, fortaleza ante las dificultades y sensibilidad para atender a los más vulnerables. “Señor, sabiduría para gobernar, rectitud en mis decisiones, fortaleza en las pruebas y un corazón atento a los más pequeños”, manifestó.

En sus plegarias, Abinader también pidió por la labor de la Iglesia católica y su misión de llevar el mensaje de fe y salvación a los pueblos.