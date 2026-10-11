Abinader ordena no instalar planta de residuos en La Cuaba

PEDRO BRAND.— El presidente Luis Abinader dispuso que no sea instalada en el distrito municipal La Cuaba la planta de clasificación, revalorización y disposición final de residuos sólidos que había generado meses de oposición entre residentes de esa comunidad de Pedro Brand.

La decisión fue comunicada oficialmente este domingo por una comisión integrada por el viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez, y el presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, quienes acudieron al campamento instalado por los comunitarios. Jiménez leyó una comunicación del Palacio Nacional confirmando que el proyecto no será desarrollado en esa localidad.

El anuncio fue recibido entre celebraciones por residentes que, según sus representantes, mantuvieron durante 164 días un campamento de protesta en la comunidad Los Aguacates, en rechazo a la instalación del proyecto.

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¿Qué pasará ahora con la planta?

La decisión no implica que el proyecto de manejo de residuos haya sido cancelado definitivamente.

Como parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la empresa Oak House y representantes comunitarios, deberá identificarse otro terreno fuera de La Cuaba para desarrollar la infraestructura destinada al tratamiento y disposición de residuos sólidos del Gran Santo Domingo.

Hasta el momento no se ha informado cuál será la nueva ubicación ni cuándo será seleccionada.

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La empresa también envió representantes al encuentro con los residentes para confirmar que la instalación no será levantada en esa comunidad.

Comunitarios celebran decisión

Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba y portavoz de los comunitarios, valoró la decisión luego de meses de movilizaciones.

El rechazo al proyecto estuvo encabezado por organizaciones y residentes que planteaban preocupaciones por sus posibles efectos sobre los recursos naturales, el medioambiente y la vocación ecoturística de la zona.

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La Mancomunidad del Gran Santo Domingo indicó que el acuerdo procura responder a los reclamos de la comunidad y, al mismo tiempo, preservar los derechos adquiridos y la seguridad jurídica de la empresa involucrada.

Con la confirmación oficial, queda descartada La Cuaba como ubicación de la planta, mientras las autoridades y Oak House deberán buscar otro lugar para el proyecto.