Abinader llega a Madrid para participar en Cumbre Iberoamericana

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España.- El presidente Luis Abinader llegó a Madrid a las 6:20 de la mañana de este martes donde participará, mañana miércoles 4 y este jueves 5 de noviembre, en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
El jefe de Estado fue recibido por el general Sánchez Bas, jefe de la Base Aérea de Torrejón, junto a Miguel Ramos, de la cancillería española, el embajador dominicano ante el Reino de España, Tony Raful y el cónsul José Marte Piantini.
La agenda oficial se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre y contempla encuentros bilaterales con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados; la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño; la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais; y con Encarna Piñero, CEO del Grupo Piñero.
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Asimismo, participará en un encuentro empresarial, visitará las sedes de la empresa AIRBUS y de ONU Turismo y encabezará la entrega del reconocimiento Dominicano Destacado en el Exterior “INDEX Somos Todos”.
Por igual, el mandatario presidirá el acto de imposición de una condecoración a Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia de España. Y participará en el acto de inauguración de la feria inmobiliaria “Más Cerca de Casa”, organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).
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