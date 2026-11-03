Abinader llega a Madrid para participar en Cumbre Iberoamericana

España.- El presidente Luis Abinader llegó a Madrid a las 6:20 de la mañana de este martes donde participará, mañana miércoles 4 y este jueves 5 de noviembre, en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

El jefe de Estado fue recibido por el general Sánchez Bas, jefe de la Base Aérea de Torrejón, junto a Miguel Ramos, de la cancillería española, el embajador dominicano ante el Reino de España, Tony Raful y el cónsul José Marte Piantini.

La agenda oficial se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre y contempla encuentros bilaterales con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados; la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño; la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais; y con Encarna Piñero, CEO del Grupo Piñero.