¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la apertura de la XVI Cumbre Ordinaria de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), donde llamó a las autoridades policiales internacionales a fortalecer la cooperación, compartir información y coordinar acciones conjuntas para enfrentar el crimen organizado transnacional e impedir que los delincuentes encuentren refugio en otros países.

Abinader llama a coordinar la lucha contra el crimen transnacional

Abinader encabeza XVI Cumbre de Ameripol y llama a unir esfuerzos contra el crimen

Durante su intervención, el mandatario, acompañado del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, advirtió que la criminalidad ha dejado de ser un problema exclusivo de cada nación y se ha convertido en una amenaza regional e internacional que requiere respuestas coordinadas entre los organismos de seguridad.

“El crimen no es nacional, el crimen es regional, el crimen es internacional”, expresó Abinader, al señalar que los delincuentes aprovechan las fronteras para extender sus operaciones.

Publicidad

En ese sentido, sostuvo que los países deben mantenerse cada vez más unidos, compartir información sobre las organizaciones criminales y fortalecer los mecanismos de cooperación para que los responsables de actividades delictivas no encuentren tranquilidad en ninguna nación. Planteó que cualquier acción criminal debe enfrentarse con el mismo compromiso y determinación mediante una respuesta conjunta de las autoridades policiales.

“Sin seguridad ciudadana no hay desarrollo económico”

Seguridad ciudadana y estrategias del Gobierno

Abinader destacó que la seguridad ciudadana constituye uno de los pilares fundamentales de su gestión gubernamental, al considerar que ningún país puede garantizar bienestar, estabilidad y crecimiento económico sin proteger a sus ciudadanos. “Sin seguridad ciudadana no hay desarrollo económico.



Sin seguridad ciudadana no hay calidad de vida. Sin seguridad ciudadana no hay felicidad ni paz entre los ciudadanos de cualquier país del mundo”, manifestó.

Publicidad

El presidente explicó que, tras asumir el Gobierno en agosto de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, su administración comenzó a fortalecer de manera más directa las estrategias de seguridad ciudadana a partir de 2023, mediante la implementación de una fuerza de tarea integrada por las principales autoridades responsables de combatir la delincuencia.

Indicó que este mecanismo permite celebrar reuniones cada lunes para evaluar los principales problemas de seguridad, coordinar acciones y dar seguimiento a los resultados obtenidos.

Según el mandatario, el trabajo conjunto ha contribuido a mejorar los indicadores de seguridad durante los últimos años, aunque reconoció que todavía persisten desafíos que requieren atención permanente. “Un solo homicidio, un solo robo es demasiado para nuestro país”, enfatizó.

Publicidad

Destaca importancia de compartir experiencias y estrategias

El mandatario consideró que encuentros como la Cumbre AMERIPOL permiten a las autoridades policiales intercambiar experiencias exitosas, buenas prácticas y conocimientos sobre estrategias que no han producido los resultados esperados.

Asimismo, resaltó la importancia del contacto personal entre los responsables de los organismos de seguridad, al entender que la confianza y las relaciones institucionales facilitan la coordinación frente a las amenazas criminales.

Abinader reiteró la disposición de la República Dominicana de colaborar con los demás países en el combate a la delincuencia y expresó su deseo de que el encuentro fortalezca tanto la seguridad regional como los vínculos de amistad entre las naciones. “Cuenten con la República Dominicana siempre en esa colaboración”, expresó el gobernante.

Condecoran al mandatario con la Gran Orden Extraordinaria

En el marco de la XVI Cumbre de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), el presidente Luis Abinader fue condecorado con la Gran Orden Extraordinaria de ese organismo, en reconocimiento a su compromiso.

También, aportes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la cooperación policial internacional. La distinción fue impuesta por el secretario ejecutivo de AMERIPOL y director general de Carabineros de Chile, Marcelo Araya Zapata.

Asimismo, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, recibió la Orden de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), en reconocimiento a su liderazgo, trayectoria profesional y compromiso con la seguridad ciudadana y la cooperación policial regional. La condecoración fue impuesta por Marcelo Araya Zapata durante la XVI Cumbre del organismo.

Faride Raful destaca avances de la reforma policial y ratifica compromiso con AMERIPOL

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reafirmó el compromiso de la República Dominicana con el fortalecimiento de la cooperación policial internacional para enfrentar el crimen organizado transnacional.

La funcionaria advirtió que delitos como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el cibercrimen y el lavado de activos representan amenazas que trascienden las fronteras y requieren respuestas coordinadas entre los países.

Asimismo, destacó los avances de la transformación de la Policía Nacional impulsada por el presidente Luis Abinader desde 2021, orientada a modernizar la formación, la doctrina y la relación de los agentes con la ciudadanía.

Raful anunció que la Cámara de Diputados tenía en agenda la ratificación del Tratado de Brasilia, que otorgará personalidad jurídica propia a AMERIPOL, y señaló que del encuentro surgirá la Declaración de Santo Domingo, con compromisos concretos de cooperación, intercambio de inteligencia e información y persecución del delito.

Director de la Policía Nacional llama a una respuesta continental unificada frente al crimen organizado y las amenazas a la seguridad

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, destacó que Santo Domingo se convierte en un escenario estratégico para la seguridad hemisférica al reunir a representantes de las 39 instituciones policiales miembros de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), durante la XVI Cumbre Ordinaria del organismo.

En sus palabras de bienvenida, reafirmó el compromiso de la República Dominicana con el fortalecimiento de la cooperación internacional, la seguridad ciudadana y la lucha conjunta contra las amenazas que afectan a los países del continente.

Asimismo, advirtió que el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, las amenazas cibernéticas y las nuevas modalidades delictivas exigen respuestas coordinadas, intercambio de inteligencia y mayor confianza entre las instituciones policiales.

Enfatizó que ningún Estado puede enfrentar de manera aislada estos desafíos, por lo que llamó a transformar el diálogo en acciones concretas y compromisos sostenibles. «Que nuestra unidad se traduzca en acción y nuestra cooperación en seguridad para las Américas», expresó.

Importancia de fortalecer la cooperación policial internacional

El secretario ejecutivo de AMERIPOL y director general de Carabineros de Chile, Marcelo Araya Zapata, destacó la importancia de fortalecer la cooperación policial internacional para enfrentar las crecientes amenazas del crimen organizado transnacional.

Durante su intervención, agradeció al presidente Luis Abinader por su respaldo institucional a la seguridad ciudadana, así como a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional por su compromiso con la organización del encuentro.

Araya Zapata advirtió que las organizaciones criminales están diversificando sus actividades e incorporando nuevas tecnologías, por lo que enfatizó que ninguna institución policial puede enfrentar estos desafíos de manera aislada. En ese contexto, llamó a consolidar mecanismos de coordinación, confianza e intercambio de información entre los países del continente.

Organismos internacionales participan en la cumbre

La XVI Cumbre AMERIPOL cuenta con representantes de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

Durante la XVI Cumbre de AMERIPOL, las delegaciones abordan estrategias conjuntas contra el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y la ciberdelincuencia, priorizando el intercambio de información y la cooperación policial. Además, se contempla la elección de la nueva Presidencia del organismo para el período 2027-2028.